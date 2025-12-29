МОН змінює правила вступу: скільки заяв зможуть подавати абітурієнти у 2026 році

Як розподіляються заяви на бюджет і контракт

З 12 можливих заяв до 5 можна подати для вступу на бюджетну форму навчання. Інші 7 заяв будуть доступні для вступу на контракт протягом усієї кампанії.

Пріоритетність заяв: що потрібно знати

Під час основного періоду вступу кожній заяві потрібно присвоїти пріоритетність від 1 до 12. 1 - найвищий пріоритет, 12 - найнижчий (якщо всі 12 заяв подані).

Важливо: присвоєний пріоритет змінити неможливо.

Обмеження під час додаткового періоду

Якщо всі 12 заяв будуть подані під час основного періоду, абітурієнт не зможе подавати заяви на контракт у додатковий період, який триватиме до 15 жовтня 2026 року.

На що звернути увагу

Всі заяви з пріоритетністю братимуть участь в адресному розміщенні за джерелом фінансування - на бюджет або контракт. Це означає, що правильне визначення пріоритетів може вплинути на шанси абітурієнта потрапити на бажану спеціальність.

Це не єдина зміна

МОН також пропонує підвищити роль творчого конкурсу для вступників на мистецькі спеціальності. Згідно з проектом Порядку прийому-2026, ваговий коефіцієнт творчого конкурсу планують збільшити до 0,7 замість 0,6.

Натомість для балів НМТ з чотирьох предметів для музичних, перформативних, образотворчих та декоративних спеціальностей пропонують зменшити коефіцієнти.