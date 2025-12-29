МОН меняет правила поступления: сколько заявлений смогут подавать абитуриенты в 2026 году

Как распределяются заявления на бюджет и контракт

Из 12 возможных заявлений до 5 можно подать для поступления на бюджетную форму обучения. Остальные 7 заявлений будут доступны для поступления на контракт в течение всей кампании.

Приоритетность заявлений: что нужно знать

Во время основного периода поступления каждому заявлению нужно присвоить приоритетность от 1 до 12. 1 - самый высокий приоритет, 12 - самый низкий (если все 12 заявлений поданы).

Важно: присвоенный приоритет изменить невозможно.

Ограничения во время дополнительного периода

Если все 12 заявлений будут поданы во время основного периода, абитуриент не сможет подавать заявления на контракт в дополнительный период, который продлится до 15 октября 2026 года.

На что обратить внимание

Все заявления с приоритетностью будут участвовать в адресном размещении по источнику финансирования - на бюджет или контракт. Это означает, что правильное определение приоритетов может повлиять на шансы абитуриента попасть на желаемую специальность.

Это не единственное изменение

МОН также предлагает повысить роль творческого конкурса для поступающих на художественные специальности. Согласно проекту Порядка приема-2026, весовой коэффициент творческого конкурса планируют увеличить до 0,7 вместо 0,6.

Зато для баллов НМТ по четырем предметам для музыкальных, перформативных, изобразительных и декоративных специальностей предлагают уменьшить коэффициенты.