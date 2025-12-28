МОН планує змінити перелік вступних іспитів до магістратури: що потрібно знати

Міністерство освіти і науки планує у 2026 році розширити перелік єдиних фахових вступних випробувань (ЄФВВ) для вступу до магістратури. Відповідну норму передбачено у проєкті Порядку прийому до закладів вищої освіти, який винесено на громадське обговорення.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство освіти і науки України (МОН).

Що зміниться для вступників

Згідно з проєктом документа, у 2026 році до переліку ЄФВВ планують додати предметний тест із біоетики. Його складатимуть абітурієнти, які вступають до магістратури за низкою природничих, медичних і фармацевтичних спеціальностей.

Зокрема, тест із біоетики буде обов’язковим для вступу на такі напрями:

"Біологія та біохімія";

"Екологія";

"Біотехнології та біоінженерія";

"Біомедична інженерія";

"Ветеринарна медицина";

"Медсестринство";

"Технології медичної діагностики та лікування";

"Терапія та реабілітація (за спеціалізаціями)";

"Фармація".

Громадське обговорення

Проєкт Порядку прийому підготовлено відповідно до закону щодо вступної кампанії 2026 року та оприлюднено для громадського обговорення. Зауваження та пропозиції до документа МОН приймає до 16 січня 2026 року.

Для представників закладів вищої освіти також заплановано онлайн-нараду щодо обговорення проєкту Порядку. Вона відбудеться 30 грудня 2025 року.

У міністерстві зазначають, що ухвалення документа має забезпечити прозору вступну кампанію у 2026 році та рівні умови доступу до здобуття магістерської освіти, зокрема за кошти державного бюджету.