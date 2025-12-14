Не окрема освіта. В МОН пояснили, для кого вводять "нульовий курс" в університетах

"Зимовий вступ" – це можливість взимку пройти нульовий курс перед основною вступною кампанією. Це не окрема освіта, а перехідний етап між школою і першим курсом: кілька місяців підготовки до НМТ та адаптації до університетського навчання.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник міністра освіти й науки України з питань вищої освіти Микола Трофименко .

Для кого передбачений "зимовий вступ"?

Микола Трофименко зазначає: "зимоий вступ" – додаткова опція на шляху до університету для майбутніх першокурсників. Ідеться не про окрему форму освіти, а про нульовий курс — кілька місяців підготовки до НМТ і адаптації до університетського навчання перед основною вступною кампанією.

"Це місток між школою для випускників та інших бажаючих здобути вищу освіту в Україні та першим курсом: кілька місяців цілеспрямованої підготовки до НМТ і адаптації до університетського формату", – каже заступник міністра.

Скористатися зможуть ті, хто планує вступати на бакалаврат і відчуває, що має прогалини в знаннях або перерву в навчанні через війну чи переїзди.

"На нульовому курсі за бюджетною формою навчання першочергово передбачено декілька категорій вступників: молодь із тимчасово окупованих або прифронтових територій, яка не змогла вступити влітку, військовослужбовці, ветерани та ті, хто повертається з полону або демобілізується після завершення основного набору, вступники, які не склали НМТ з об'єктивних причин, наприклад через вимушений виїзд за кордон або перебої зі зв’язком та безпекою під час тестування", – пояснює він.

В чому різниця між "традиційними" підготовчими курсами?

За словами заступника міністра, класичні підготовчі курси – це внутрішні ініціативи університетів з дуже різною структурою та вимогами.

"В той же час нульовий курс у межах зимового вступу є формалізованим стандартом із вимогами якості: чітко визначені предметні блоки, прозорий зв’язок із подальшим вступом, фокус державної підтримки на тих, хто реально "випав" із нормального навчального процесу", – пояснює він.

Коли почнеться перший набір?

"Модель прив’язана до вступної кампанії 2026 року, тому перший набір має стартувати взимку. Перші групи вийдуть на навчання з січня, але постанова дозволяє запускати програми до березня, тож заклади зможуть сформувати один або кілька потоків", – відзначає Трофименко.