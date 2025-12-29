ua en ru
Образование

МОН меняет правила поступления: сколько заявлений смогут подавать абитуриенты в 2026 году

Понедельник 29 декабря 2025 14:16
МОН планирует ограничить количество вступительных заявлений до 12 штук (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В следующей вступительной кампании украинские абитуриенты смогут подать до 12 заявлений на поступление в учреждения высшего образования. Ранее разрешалось до 15 заявлений. Соответствующую новацию содержит проект Порядка приема в учреждения высшего образования на 2026 год.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа".

Как распределяются заявления на бюджет и контракт

Из 12 возможных заявлений до 5 можно подать для поступления на бюджетную форму обучения. Остальные 7 заявлений будут доступны для поступления на контракт в течение всей кампании.

Приоритетность заявлений: что нужно знать

Во время основного периода поступления каждому заявлению нужно присвоить приоритетность от 1 до 12. 1 - самый высокий приоритет, 12 - самый низкий (если все 12 заявлений поданы).

Важно: присвоенный приоритет изменить невозможно.

Ограничения во время дополнительного периода

Если все 12 заявлений будут поданы во время основного периода, абитуриент не сможет подавать заявления на контракт в дополнительный период, который продлится до 15 октября 2026 года.

На что обратить внимание

Все заявления с приоритетностью будут участвовать в адресном размещении по источнику финансирования - на бюджет или контракт. Это означает, что правильное определение приоритетов может повлиять на шансы абитуриента попасть на желаемую специальность.

Это не единственное изменение

МОН также предлагает повысить роль творческого конкурса для поступающих на художественные специальности. Согласно проекту Порядка приема-2026, весовой коэффициент творческого конкурса планируют увеличить до 0,7 вместо 0,6.

Зато для баллов НМТ по четырем предметам для музыкальных, перформативных, изобразительных и декоративных специальностей предлагают уменьшить коэффициенты.

Читайте также о том, что Министерство образования и науки планирует в 2026 году расширить перечень единых профессиональных вступительных испытаний (ЕФВВ) для поступления в магистратуру. Соответствующая норма предусмотрена в проекте Порядка приема в учреждения высшего образования, который вынесен на общественное обсуждение.

Ранее мы рассказывали о введении "зимнего поступления" - нулевого курса перед поступлением в университет. Это многомесячная подготовка к НМТ и адаптация к обучению в вузе, предусмотренная для будущих абитуриентов на бакалавриат, в частности тех, кто имел перерывы в образовании из-за войны. Первый набор планируют начать зимой 2026 года.

