МОН змінює правила вступу у 2026 році: лише 12 заяв і жодних мотиваційних листів

Під час вступної кампанії у 2026 році Міністерство освіти і науки планує відмовитися від мотиваційних листів та зменшити кількість заяв від абітурієнтів.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на заяву заступника міністра освіти і науки України Миколи Трофименка під час брифінгу.
За його словами, від мотиваційних листів планують відмовитися через численні зловживання.
"На жаль, це перетворилося на бізнес. Результати перевірок Держслужби якості освіти показали, що в окремих університетах є випадки, коли подаються десятки ідентичних листів із різними підписами", - зазначив Трофименко.
Також у 2026 році планується скоротити загальну кількість заяв, які може подати вступник, із 15 до 12. Водночас кількість заяв на бюджет залишиться незмінною - 5.
"Ми хочемо, щоб вступники робили більш свідомий вибір, і щоб частка тих, хто вступає за першим пріоритетом, зростала", - додав заступник міністра.
Крім того, МОН розглядає можливість дозволити абітурієнтам використовувати результати випускних іспитів після середньої школи в європейських країнах для вступу на бакалаврат, а також у медичні, фармацевтичні та ветеринарні магістратури - замість НМТ.
Раніше РБК-Україна розповідало про підсумки вступної кампанії 2025 року в Україні. Цьогоріч кількість студентів зменшилася на всіх рівнях освіти, крім бакалаврату. На перший курс бакалаврату та медичної магістратури вступили майже 200 тисяч осіб, магістратуру - понад 93 тисячі, аспірантуру - майже 4,7 тисячі, а до коледжів - 147 тисяч.
Понад 300 українських університетів набрали менше тисячі першокурсників, при цьому більшість із них - приватні заклади. Лише 48 вишів отримали понад тисячу рекомендацій до зарахування.