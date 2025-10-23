МОН змінює правила вступу у 2026 році: лише 12 заяв і жодних мотиваційних листів

За його словами, від мотиваційних листів планують відмовитися через численні зловживання.

"На жаль, це перетворилося на бізнес. Результати перевірок Держслужби якості освіти показали, що в окремих університетах є випадки, коли подаються десятки ідентичних листів із різними підписами", - зазначив Трофименко.

Також у 2026 році планується скоротити загальну кількість заяв, які може подати вступник, із 15 до 12. Водночас кількість заяв на бюджет залишиться незмінною - 5.

"Ми хочемо, щоб вступники робили більш свідомий вибір, і щоб частка тих, хто вступає за першим пріоритетом, зростала", - додав заступник міністра.

Крім того, МОН розглядає можливість дозволити абітурієнтам використовувати результати випускних іспитів після середньої школи в європейських країнах для вступу на бакалаврат, а також у медичні, фармацевтичні та ветеринарні магістратури - замість НМТ.