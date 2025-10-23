RU

Общество Образование Деньги Изменения

МОН меняет правила поступления в 2026 году: только 12 заявлений и никаких мотивационных писем

Фото: В Украине изменят правила поступления в вузы (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Во время вступительной кампании в 2026 году Министерство образования и науки планирует отказаться от мотивационных писем и уменьшить количество заявлений от абитуриентов.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра образования и науки Украины Николая Трофименко во время брифинга.

По его словам, от мотивационных писем планируют отказаться из-за многочисленных злоупотреблений.

"К сожалению, это превратилось в бизнес. Результаты проверок Госслужбы качества образования показали, что в отдельных университетах есть случаи, когда подаются десятки идентичных писем с разными подписями", - отметил Трофименко.

Также в 2026 году планируется сократить общее количество заявлений, которые может подать абитуриент, с 15 до 12. В то же время количество заявлений на бюджет останется неизменным - 5.

"Мы хотим, чтобы поступающие делали более сознательный выбор, и чтобы доля тех, кто поступает по первому приоритету, росла", - добавил замминистра.

Кроме того, МОН рассматривает возможность разрешить абитуриентам использовать результаты выпускных экзаменов после средней школы в европейских странах для поступления на бакалавриат, а также в медицинские, фармацевтические и ветеринарные магистратуры - вместо НМТ.

Ранее РБК-Украина рассказывало об итогах вступительной кампании 2025 года в Украине. В этом году количество студентов уменьшилось на всех уровнях образования, кроме бакалавриата. На первый курс бакалавриата и медицинской магистратуры поступили почти 200 тысяч человек, магистратуру - более 93 тысячи, аспирантуру - почти 4,7 тысячи, а в колледжи - 147 тысяч.

Более 300 украинских университетов набрали менее тысячи первокурсников, при этом большинство из них - частные заведения. Только 48 вузов получили более тысячи рекомендаций к зачислению.

