МОН запустило "зимовий вступ": кому доступний "нульовий курс" і як подати заявку

Міністерство освіти й науки України оголосило про початок зимової вступної кампанії на "нульовий курс" - підготовчий етап для майбутніх абітурієнтів. Перші студенти розпочнуть навчання вже у січні 2026 року.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Міністерства освіти та науки у Facebook.
"Зимовий вступ" - це експериментальний проект, ініційований Президентом України. Він передбачає створення підготовчих відділень із розширеною програмою для всіх охочих вступників.
Мета програми - системна підготовка до НМТ, подолання освітніх втрат і адаптація до університетського навчання ще до основної вступної кампанії.
Навчання на нульовому курсі може тривати від трьох до шести місяців і становить не менше 360 годин.
Кожен обов’язковий предмет НМТ - українська мова, математика та історія України, а також один предмет на вибір - матиме щонайменше 90 годин викладання.
Заклади вищої освіти можуть запропонувати і додаткову підтримку, зокрема:
"Нульовий курс" доступний:
Держава забезпечує безоплатне навчання на "нульовому курсі" для:
Заклади вищої освіти оголосять про відкриття наборів після затвердження програм. Перші групи студентів почнуть навчання у січні 2026 року.
Усю інформацію про подання заяв, умови зарахування та строки навчання абітурієнти зможуть знайти на сайтах обраних університетів у розділі "Зимовий вступ".
Читайте також про те, що Міністерство освіти й науки України затвердило перелік закладів вищої освіти, в яких можна зареєструватися на так званий "нульовий курс".
Раніше ми писали про те, що у серпні 2025 року президент України Володимир Зеленський заявив про намір спростити умови вступу до українських вищих навчальних закладів. Серед пропозицій - запровадження зимової вступної кампанії для абітурієнтів.