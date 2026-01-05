МОН запустило "зимовий вступ": кому доступний "нульовий курс" і як подати заявку

Що таке "зимовий вступ"

"Зимовий вступ" - це експериментальний проект, ініційований Президентом України. Він передбачає створення підготовчих відділень із розширеною програмою для всіх охочих вступників.

Мета програми - системна підготовка до НМТ, подолання освітніх втрат і адаптація до університетського навчання ще до основної вступної кампанії.

Тривалість і програма

Навчання на нульовому курсі може тривати від трьох до шести місяців і становить не менше 360 годин.

Кожен обов’язковий предмет НМТ - українська мова, математика та історія України, а також один предмет на вибір - матиме щонайменше 90 годин викладання.

Додаткові можливості

Заклади вищої освіти можуть запропонувати і додаткову підтримку, зокрема:

викладання українознавчого компонента,

психологічну допомогу,

консультації з професійної орієнтації.

Хто може навчатися

"Нульовий курс" доступний:

випускникам цього та попередніх років,

українцям за кордоном і тим, хто повернувся,

особам, які зазнали освітніх втрат через війну.

Для кого навчання безкоштовне

Держава забезпечує безоплатне навчання на "нульовому курсі" для:

мешканців тимчасово окупованих територій,

військовослужбовців і ветеранів,

осіб, які потребують адресної підтримки.

Коли стартує навчання

Заклади вищої освіти оголосять про відкриття наборів після затвердження програм. Перші групи студентів почнуть навчання у січні 2026 року.

Усю інформацію про подання заяв, умови зарахування та строки навчання абітурієнти зможуть знайти на сайтах обраних університетів у розділі "Зимовий вступ".