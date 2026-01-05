UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

МОН запустило "зимовий вступ": кому доступний "нульовий курс" і як подати заявку

В Україні стартував "нульовий курс" (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Міністерство освіти й науки України оголосило про початок зимової вступної кампанії на "нульовий курс" - підготовчий етап для майбутніх абітурієнтів. Перші студенти розпочнуть навчання вже у січні 2026 року.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Міністерства освіти та науки у Facebook.

Що таке "зимовий вступ"

"Зимовий вступ" - це експериментальний проект, ініційований Президентом України. Він передбачає створення підготовчих відділень із розширеною програмою для всіх охочих вступників.

Мета програми - системна підготовка до НМТ, подолання освітніх втрат і адаптація до університетського навчання ще до основної вступної кампанії.

Тривалість і програма

Навчання на нульовому курсі може тривати від трьох до шести місяців і становить не менше 360 годин.

Кожен обов’язковий предмет НМТ - українська мова, математика та історія України, а також один предмет на вибір - матиме щонайменше 90 годин викладання.

Додаткові можливості

Заклади вищої освіти можуть запропонувати і додаткову підтримку, зокрема:

  • викладання українознавчого компонента,
  • психологічну допомогу,
  • консультації з професійної орієнтації.

Хто може навчатися

"Нульовий курс" доступний:

  • випускникам цього та попередніх років,
  • українцям за кордоном і тим, хто повернувся,
  • особам, які зазнали освітніх втрат через війну.

Для кого навчання безкоштовне

Держава забезпечує безоплатне навчання на "нульовому курсі" для:

  • мешканців тимчасово окупованих територій,
  • військовослужбовців і ветеранів,
  • осіб, які потребують адресної підтримки.

Коли стартує навчання

Заклади вищої освіти оголосять про відкриття наборів після затвердження програм. Перші групи студентів почнуть навчання у січні 2026 року.

Усю інформацію про подання заяв, умови зарахування та строки навчання абітурієнти зможуть знайти на сайтах обраних університетів у розділі "Зимовий вступ".

Читайте також про те, що Міністерство освіти й науки України затвердило перелік закладів вищої освіти, в яких можна зареєструватися на так званий "нульовий курс".

Раніше ми писали про те, що у серпні 2025 року президент України Володимир Зеленський заявив про намір спростити умови вступу до українських вищих навчальних закладів. Серед пропозицій - запровадження зимової вступної кампанії для абітурієнтів.

МОНВступна кампаніяОсвіта в УкраїніАбітурієнти