МОН запустило "зимнее поступление": кому доступен "нулевой курс" и как подать заявку

Министерство образования и науки Украины объявило о начале зимней вступительной кампании на "нулевой курс" - подготовительный этап для будущих абитуриентов. Первые студенты начнут обучение уже в январе 2026 года.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства образования и науки в Facebook.
"Зимнее поступление" - это экспериментальный проект, инициированный Президентом Украины. Он предусматривает создание подготовительных отделений с расширенной программой для всех желающих поступающих.
Цель программы - системная подготовка к НМТ, преодоление образовательных потерь и адаптация к университетскому обучению еще до основной вступительной кампании.
Обучение на нулевом курсе может длиться от трех до шести месяцев и составляет не менее 360 часов.
Каждый обязательный предмет НМТ - украинский язык, математика и история Украины, а также один предмет на выбор - будет иметь не менее 90 часов преподавания.
Высшие учебные заведения могут предложить и дополнительную поддержку, в частности:
"Нулевой курс" доступен:
Государство обеспечивает бесплатное обучение на "нулевом курсе" для:
Высшие учебные заведения объявят об открытии наборов после утверждения программ. Первые группы студентов начнут обучение в январе 2026 года.
Всю информацию о подаче заявлений, условиях зачисления и сроках обучения абитуриенты смогут найти на сайтах выбранных университетов в разделе "Зимнее поступление".
Читайте также о том, что Министерство образования и науки Украины утвердило перечень высших учебных заведений, в которых можно зарегистрироваться на так называемый "нулевой курс".
Ранее мы писали о том, что в августе 2025 года президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении упростить условия поступления в украинские высшие учебные заведения. Среди предложений - введение зимней вступительной кампании для абитуриентов.