Общество Образование Деньги Изменения

МОН запустило "зимнее поступление": кому доступен "нулевой курс" и как подать заявку

В Украине стартовал "нулевой курс" (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Министерство образования и науки Украины объявило о начале зимней вступительной кампании на "нулевой курс" - подготовительный этап для будущих абитуриентов. Первые студенты начнут обучение уже в январе 2026 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства образования и науки в Facebook.

Что такое "зимнее поступление"

"Зимнее поступление" - это экспериментальный проект, инициированный Президентом Украины. Он предусматривает создание подготовительных отделений с расширенной программой для всех желающих поступающих.

Цель программы - системная подготовка к НМТ, преодоление образовательных потерь и адаптация к университетскому обучению еще до основной вступительной кампании.

Продолжительность и программа

Обучение на нулевом курсе может длиться от трех до шести месяцев и составляет не менее 360 часов.

Каждый обязательный предмет НМТ - украинский язык, математика и история Украины, а также один предмет на выбор - будет иметь не менее 90 часов преподавания.

Дополнительные возможности

Высшие учебные заведения могут предложить и дополнительную поддержку, в частности:

  • преподавание украиноведческого компонента,
  • психологическую помощь,
  • консультации по профессиональной ориентации.

Кто может учиться

"Нулевой курс" доступен:

  • выпускникам этого и предыдущих лет,
  • украинцам за рубежом и тем, кто вернулся,
  • лицам, которые понесли образовательные потери из-за войны.

Для кого обучение бесплатное

Государство обеспечивает бесплатное обучение на "нулевом курсе" для:

  • жителей временно оккупированных территорий,
  • военнослужащих и ветеранов,
  • лиц, нуждающихся в адресной поддержке.

Когда стартует обучение

Высшие учебные заведения объявят об открытии наборов после утверждения программ. Первые группы студентов начнут обучение в январе 2026 года.

Всю информацию о подаче заявлений, условиях зачисления и сроках обучения абитуриенты смогут найти на сайтах выбранных университетов в разделе "Зимнее поступление".

Читайте также о том, что Министерство образования и науки Украины утвердило перечень высших учебных заведений, в которых можно зарегистрироваться на так называемый "нулевой курс".

Ранее мы писали о том, что в августе 2025 года президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении упростить условия поступления в украинские высшие учебные заведения. Среди предложений - введение зимней вступительной кампании для абитуриентов.

