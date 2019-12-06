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В МОН повідомили, коли відновлять навчання студентів одеського коледжу

Новини » Суспільство     06.12.2019 - 18:40
В МОН повідомили, коли відновлять навчання студентів одеського коледжу
Фото: пожежа в Одесі (dumskaya.net)

Заняття проводитимуть в інших приміщеннях

Навчання студентів одеського коледжу, в якому сталася пожежа, буде відновлено вже 9 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства освіти і науки України.

Для цього будуть надані інші приміщення та аудиторії. Освітній процес проходитиме в аудиторіях Одеського фінансово-економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного університету. Також навчання продовжиться в іншому корпусі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на вул. Героїв Крут, 19.

У приміщенні коледжу, де сталася пожежа, досі працюють рятувальники. Наразі відомо про чотирьох загиблих, доля 11 осіб залишається невідомою.

Нагадаємо, 4 грудня близько 10 ранку в будівлі одеського коледжу на вулиці Троїцькій сталася пожежа. Вогонь спалахнув на третьому поверсі шестиповерхового будинку. Пожежа могла статися через подовжувач в закритому кабінеті. Правоохоронці розглядають також версію підпалу.

Після пожежі президент Володимир Зеленський доручив провести масові перевірки. Протягом місяця мають перевірити стан протипожежної та техногенної безпеки дитячих садків, шкіл, професійно-технічних закладів, вищих навчальних закладів, гуртожитків.

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