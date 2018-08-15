МОН продлило вступительную кампанию в учреждения профобразования до 1 октября

Учреждения профобразования могут проводить дополнительный прием на места регионального и госзаказов

Министерство образования и науки продлило всупительную кампанию в учреждения профессионального образования до 1 октября 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как отмечается, до 1 октября учреждения профобразования могут проводить дополнительный прием поступающих на места регионального и государственного заказа.

"Для обеспечения равного права граждан на получение профессионального (профессионально-технического) образования в соответствии своих способностей и склонностей и выполнения учреждениями профессионального (профессионально-технического) образования регионального и/или государственного заказа МОН продолжает прием граждан на обучение в учреждения ПТО на 2018/2019 учебный год до 1 октября 2018 года", - говорится в сообщении

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство образования и науки Украины изменило условия поступления в магистратуру специальности "Право" и "Международное право".

Ранее, 1 августа МОН опубликовало список абитуриентов, которые получили рекомендацию на бюджетные места в высших учебных заведениях. Уведомление о зачислении на бюджет было размещено в электронных кабинетах.

Также МОН обнародовало Топ-5 самых популярных специальностей среди абитуриентов в 2018 году.

Так, среди самых популярных специальностей оказались право, филология, среднее образование, менеджмент и медицина.