МОН оприлюднило Топ-5 найпопулярніших спеціальностей

Українські абітурієнти подали мільйон заяв на вступ у виші

З моменту старту вступної кампанії 2018 року минув тиждень і абітурієнти подали перший мільйон заяв на вступ в українські заклади вищої освіти. Міністерство освіти і науки (МОН) України назвало Топ-5 найпопулярніших спеціальностей у цьому році, передає прес-служба МОН.

Так, серед найпопулярніших спеціальностей опинились право, філологія, середня освіта, менеджмент та медицина.

"Серед університетів найпопулярнішими у вступників зараз є КНУ ім. Шевченка, ЛНУ ім. Франка, КПІ ім. Сікорського, Львівська політехніка та ХНУ ім. Каразіна", - зазначили в міністерстві.

Як повідомив заступник міністра освіти і науки Юрій Рашкевич у четвер, 19 липня 2018 року, сьогоднішній день можна вважати "екватором" вступної кампанії.

"Тиждень подачі заяв вже позаду і тиждень ще попереду, їх прийом триватиме до 18-ї години 26 липня. До 18-ї години 25 липня буде відкрита реєстрація електронних кабінетів. А вже 1 серпня відбудеться оприлюднення рейтингового списку вступників", - сказав Рашкевич.

Також додав, що база, у якій відбувається реєстрація електронних кабінетів, працює бездоганно і жодного критичного збою за цей час в її роботі не було.

"Загалом на ранок 19 липня вступники подали до вишів майже мільйон заяв на бакалавра, магістра та молодшого спеціаліста. З них понад половина - близько 600 тисяч заяв - подані в електронному вигляді", - зазначили в МОН.

Також додали, що електронні кабінети зареєстрували вже 151 тис абітурієнтів, що становить більше 90% від кількості вступників, очікуваної у цьому році. Із цієї кількості вже 130 тис. абітурієнтів подали електронні заяви.

МОН зазначає, що кожен абітурієнт на сьогодні подав по чотири заяви на вступ, тоді як вони можуть подати до семи заяв на бюджетні місця у вишах.

"Скоріше за все більшість вступників чекають останніх днів вступної кампанії, щоб залежно від ситуації, рейтингових списків подати заяви, що залишилися. У підсумку тільки на бакалавра ми очікуємо близько мільйона заяв", - відзначив Рашкевич.

Нагадаємо, 12 липня 2018 року у Міністерстві освіти і науки назвали Топ-10 спеціальностей, на які було виділено більше місць державного бюджету.