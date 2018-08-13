Міносвіти змінило умови вступу до магістратури для юридичних спеціальностей

Рекомендації до зарахування на бюджет отримали понад 2 тис. вступників

Міністерство освіти і науки України змінило умови вступу до магістратури спеціальності "Право" і "Міжнародне право". Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства.

Як повідомляється, понад 2 тис. вступників в магістратуру на "Право" і "Міжнародне право" сьогодні, 13 серпня, отримали рекомендації до зарахування на бюджет, розподілені згідно широкому конкурсом.

"Вперше місця в магістратуру юридичних спеціальностей були надані не в конкретні вузи, а "підуть" за найкращими абітурієнтами в обрані ними університети", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, рекомендації отримали 1 тис. 979 вступників в магістратуру на "Право" та 69 - "Міжнародне право". Їх списки будуть оприлюднені приймальними комісіями ВНЗ.

Наголошується, що рекомендовані до зарахування абітурієнти мають виконати вимоги для зарахування та подати документи в університет до 18:00 18 серпня, а саме зарахування триватиме до 18:00 20 серпня.

Нагадаємо, 1 серпня МОН опублікувало список абітурієнтів, які отримали рекомендацію на бюджетні місця у вищих навчальних закладах. Повідомлення про зарахування на бюджет було розміщено в електронних кабінетах.

Термін подачі документів для абітурієнтів, які отримали рекомендації на бюджет, вийшов 6 серпня.

Крім того, повідомлялося, що МОН опублікувало список прохідних балів на спеціальності 2018 року. Так, в ТОП-спеціальності з самим високим прохідним балом потрапили "Стоматологія", "Міжнародне право", "Міжнародні відносини", "Міжнародні економічні відносини", "Журналістика", "Політологія", "Менеджмент соціокультурної діяльності", "Історія та археологія".