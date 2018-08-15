МОН продовжив вступну кампанію до закладів профосвіти до 1 жовтня

Заклади профосвіти можуть проводити додатковий прийом на місця регіонального та державногозамовлення

Міністерство освіти і науки продовжило вступну кампанію до закладів професійної освіти до 1 жовтня 2018 року. Про це йдеться у повідомленні прес-служби відомства.

Як зазначається, до 1 жовтня заклади профосвіти можуть проводити додатковий прийом вступників на місця регіонального та державного замовлення.

"Для забезпечення рівного права громадян на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів та виконання закладами професійної (професійно-технічної) освіти регіонального та/або державного замовлення МОН продовжує прийом громадян на навчання до закладів ПТО на 2018/2019 навчальний рік до 1 жовтня 2018 року", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство освіти і науки України змінило умови вступу до магістратури спеціальності "Право" і "Міжнародне право".

Раніше, 1 серпня МОН опублікувало список абітурієнтів, які отримали рекомендацію на бюджетні місця у вищих навчальних закладах. Повідомлення про зарахування на бюджет було розміщено в електронних кабінетах.

Також МОН оприлюднило Топ-5 найпопулярніших спеціальностей серед абітурієнтів у 2018 році.

Так, серед найпопулярніших спеціальностей опинились право, філологія, середня освіта, менеджмент та медицина.