МОН опубликовало расписание уроков онлайн школы

Онлайн школа стартует 6 апреля
Министерство образования и науки опубликовало расписание уроков "Всеукраинской школы онлайн". Об этом сообщили в пресс-службе МОН.
Сообщается, что обучение стартует 6 апреля. Обучение будет проходить с понедельника по пятницу для учеников 5-11 классов по 11 предметам. Начинаются занятия в 10 утра.
Транслироваться уроки будут на таких телеканалах:
Также трансляции уроков можно будет смотреть на официальных страницах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.
Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что учебный год может быть завершен для учеников с помощью онлайн тестов.
Также сообщалось, что в связи с продлением карантина в Украине до 24 апреля Министерство образования изменит сроки вступительной кампании и дату проведения ВНО. Кроме этого было принято решение об отмене государственной итоговой аттестации для учеников 4 и 9 классов в связи с продолжением карантинных ограничений в стране.