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МОН изменит сроки вступительной кампании

Новости » Коронавирус     25.03.2020 - 15:25
МОН изменит сроки вступительной кампании
Фото: Егор Стадный (скриншот видео)

До конца недели МОН представит более конкретную информацию относительно дат

Министерство образования и науки в связи с продлением карантина изменит сроки вступительной кампании и дату проведения Внешнего независимого оценивания (ВНО). Об этом сообщает пресс-служба МОН.

Сообщается, что на период карантина все учебные заведения независимо от формы собственности и сферы управления должны продолжить ограничительные меры.

"Сейчас сроки карантина могут снова измениться в зависимости от эпидемиологической ситуации в Украине. Нынешнее ВНО нужно будет переносить на более поздние даты. Однако оно обязательно произойдет. Это также изменит сроки проведения вступительной кампании. Сейчас мы имеем несколько возможных сценариев развития событий. Надеюсь, что до конца этой недели уже сможем представить их обществу с четким таймингом", - заявил заместитель главы МОН Егор Стадный.

Также 26 марта на сайте МОН должна быть обнародована подробная информация о проведении пробного ВНО.

Напомним, ранее Украинский центр оценивания качества образования перенес проведение пробного ВНО в связи с введением в карантина. Отмечается, что участникам пробного ВНО поступят новые приглашения-пропуска с актуальными датами.

Отметим, 25 марта Кабинет министров объявил чрезвычайную ситуацию во всей Украине до 24 апреля. Во время чрезвычайной ситуации власти и службы гражданской защиты будут работать усиленно.

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