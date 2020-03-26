МОН отменило итоговую аттестацию для учеников школ

Фото: Любомира Мандзий (facebook.com lmandziy)

Государственная итоговая аттестация для учеников 4 и 9 классов отменена

Министерство образования и науки приняло решение об отмене государственной итоговой аттестации для учеников 4 и 9 классов в связи с продолжением карантинных ограничений в стране. Об этом сообщила временно исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий, передает корреспондент РБК-Украина.

"Если мы говорим об окончании учебного года. Вас бесспорно интересует проведение государственной итоговой аттестации для учеников 4 и 9 классов. Сообщаю, что государственная итоговая аттестация для учащихся 4 и 9 классов будет отменена", - заявила Мандзий.

Ранее Украинский центр оценивания качества образования перенес проведение пробного внешнего независимого оценивания. В МОН заявили, что несмотря на карантинные ограничения в Украине, не планируют отменять нынешнее ВНО. Однако, дату его проведения и сроки вступительной кампании МОН сообщит позже.

Напомним, 25 марта Кабинет министров объявил чрезвычайную ситуацию во всей Украине до 24 апреля. Также Кабинет министров продлил в Украине карантин на 30 дней.

В настоящее время в Украине зафиксировано 156 случаев заражения коронавирусом. Подробнее о том, что происходит в стране и мире в связи с пандемией COVID-19 - в материале РБК-Украина.