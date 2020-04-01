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Школьники могут завершить учебный год с помощью онлайн тестов, - Кличко

Новости » Коронавирус     01.04.2020 - 12:41
Школьники могут завершить учебный год с помощью онлайн тестов, - Кличко
Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

В Киеве выпустили в эфир уже более 40 видеоуроков для школьников

Учебный год школьники могут завершить не в школе, а с помощью онлайн тестов. Об этом во время брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, решение о дальнейшем алгоритме учебного процесса будет принимать Министерство образования.

"Школьники могут завершить этот учебный год не в школах, а с помощью онлайн тестов. Но как это будет, и как будет происходить процесс обучения… Решение о дальнейшем алгоритме учебного процесса будет принимать Минобразования", - сообщил Кличко.

Также он отметил, что в на телеканале "Киев" уже выпустили более 40 видеоуроков для школьников.

"Мы делаем все возможное, чтобы наши дети могли учиться даже в условиях ограничений. Телеканал "Киев" первым начал транслировать видеоуроки для школьников. Уже вышло в эфир более 40 уроков", - заявил мэр столицы.

Ранее РБК-Украина писало, что в Минобразования сообщили, что учебный год в Украине планируют завершить 1 июля в случае, если карантин будет завершен 24 апреля.

Также сообщалось, что в МОН приняли решение об отмене государственной итоговой аттестации для учеников 4 и 9 классов в связи с продолжением карантинных ограничений в стране.

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