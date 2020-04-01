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МОН опубликовало расписание уроков онлайн школы

Новости » Коронавирус     01.04.2020 - 13:09
МОН опубликовало расписание уроков онлайн школы
Фото: МОН (УНИАН)

Онлайн школа стартует 6 апреля

Министерство образования и науки опубликовало расписание уроков "Всеукраинской школы онлайн". Об этом сообщили в пресс-службе МОН.

Сообщается, что обучение стартует 6 апреля. Обучение будет проходить с понедельника по пятницу для учеников 5-11 классов по 11 предметам. Начинаются занятия в 10 утра.

Транслироваться уроки будут на таких телеканалах:

  • 5-й класс - Плюсплюс и 112 Украина
  • 6-й класс - ZOOM и NewsOne
  • 7-й класс - ZIK
  • 8-й класс - Индиго и УНИАН
  • 9-й класс - Рада и UA:Культура
  • 10-й класс - UA: Первый
  • 11-й класс - М1

МОН опубликовало расписание уроков онлайн школы

Также трансляции уроков можно будет смотреть на официальных страницах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что учебный год может быть завершен для учеников с помощью онлайн тестов.

Также сообщалось, что в связи с продлением карантина в Украине до 24 апреля Министерство образования изменит сроки вступительной кампании и дату проведения ВНО. Кроме этого было принято решение об отмене государственной итоговой аттестации для учеников 4 и 9 классов в связи с продолжением карантинных ограничений в стране.

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