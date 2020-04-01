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МОН опублікувало розклад уроків онлайн школи

Новини » Коронавірус     01.04.2020 - 13:09
МОН опублікувало розклад уроків онлайн школи
Фото: МОН (УНІАН)

Онлайн школа стартує 6 квітня

Міністерство освіти і науки опублікувало розклад уроків "Всеукраїнської школи онлайн". Про це повідомили в прес-службі МОН.

Повідомляється, що навчання стартує 6 квітня. Навчання буде проходити з понеділка по п'ятницю для учнів 5-11 класів з 11 предметів. Починаються заняття в 10 ранку.

Транслюватися уроки будуть на телеканалах:

  • 5-й клас - Плюсплюс і 112 Україна
  • 6-й клас - ZOOM і NewsOne
  • 7-й клас - ZIK
  • 8-й клас - Індиго та УНІАН
  • 9-й клас - Рада і UA:Культура
  • 10-й клас - UA: Перший
  • 11-й клас - М1

МОН опублікувало розклад уроків онлайн школи

Також трансляції уроків можна буде дивитися на офіційних сторінках Міністерства освіти і науки України в Facebook і YouTube.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що навчальний рік може бути завершений для учнів за допомогою онлайн тестів.

Також повідомлялося, що у зв'язку з продовженням карантину в Україні до 24 квітня Міністерство освіти змінить строки вступної кампанії та дату проведення ЗНО. Крім цього було прийнято рішення про скасування державної підсумкової атестації для учнів 4 та 9 класів у зв'язку з продовженням карантинних обмежень в країні.

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