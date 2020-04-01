МОН опублікувало розклад уроків онлайн школи

Онлайн школа стартує 6 квітня
Міністерство освіти і науки опублікувало розклад уроків "Всеукраїнської школи онлайн". Про це повідомили в прес-службі МОН.
Повідомляється, що навчання стартує 6 квітня. Навчання буде проходити з понеділка по п'ятницю для учнів 5-11 класів з 11 предметів. Починаються заняття в 10 ранку.
Транслюватися уроки будуть на телеканалах:
Також трансляції уроків можна буде дивитися на офіційних сторінках Міністерства освіти і науки України в Facebook і YouTube.
Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що навчальний рік може бути завершений для учнів за допомогою онлайн тестів.
Також повідомлялося, що у зв'язку з продовженням карантину в Україні до 24 квітня Міністерство освіти змінить строки вступної кампанії та дату проведення ЗНО. Крім цього було прийнято рішення про скасування державної підсумкової атестації для учнів 4 та 9 класів у зв'язку з продовженням карантинних обмежень в країні.