МОН оновлює правила вступу до вишів: кому доведеться набрати не менше 150 балів

У 2026 році мінімальний конкурсний бал для вступу до закладів вищої освіти визначатимуть самі університети у своїх Правилах прийому. Виняток становитиме низка спеціальностей, для яких діятимуть фіксовані вимоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект Порядку прийому на навчання до закладів вищої освіти.
Конкурсний бал вступника розраховуватимуть шляхом переведення тестових балів, отриманих за кожен предметний тест НМТ, у рейтинговий бал за 200-бальною шкалою.
Для кожної спеціальності Міністерство освіти і науки встановило вагові коефіцієнти для тестових предметів, які впливатимуть на підсумковий конкурсний бал.
Мінімальний конкурсний бал не нижче 150 для вступу як на бюджет, так і на контракт встановлено для таких спеціальностей:
Для всіх інших спеціальностей конкурсний бал для вступу на бюджет на основі повної загальної середньої освіти не може бути меншим за 130 балів.
Водночас конкретні вимоги до мінімального конкурсного балу університети зможуть самостійно встановлювати у своїх Правилах прийому, якщо спеціальність не входить до переліку винятків.
Раніше РБК-Україна писало, що у вступній кампанії-2026 абітурієнтам планують скоротити кількість заяв до вишів із 15 до 12: до 5 - на бюджет і до 7 - на контракт. Усі заяви матимуть обов’язкову пріоритетність, яку не можна змінити.
Також ми розповідали, що цьогоріч МОН планує спростити вступ до вишів для випускників із України, які здобули освіту за кодоном. Результати національних випускних іспитів європейських країн можуть визнавати замість НМТ.