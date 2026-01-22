МОН обновляет правила поступления в вузы: кому придется набрать не менее 150 баллов

Как будут считать конкурсный балл

Конкурсный балл поступающего будут рассчитывать путем перевода тестовых баллов, полученных за каждый предметный тест НМТ, в рейтинговый балл по 200-балльной шкале.

Для каждой специальности Министерство образования и науки установило весовые коэффициенты для тестовых предметов, которые будут влиять на итоговый конкурсный балл.

Для каких специальностей будет действовать порог в 150 баллов

Минимальный конкурсный балл не ниже 150 для поступления как на бюджет, так и на контракт установлен для таких специальностей:

C1 "Экономика и международные экономические отношения";

C3 "Международные отношения";

D4 "Публичное управление и администрирование";

D8 "Право";

D9 "Международное право";

I1 "Стоматология";

I2 "Медицина";

I3 "Педиатрия";

I4 "Медицинская психология";

I8 "Фармация".

Минимальный балл для других абитуриентов

Для всех других специальностей конкурсный балл для поступления на бюджет на основе полного общего среднего образования не может быть меньше 130 баллов.

В то же время конкретные требования к минимальному конкурсному баллу университеты смогут самостоятельно устанавливать в своих Правилах приема, если специальность не входит в перечень исключений.