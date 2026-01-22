МОН обновляет правила поступления в вузы: кому придется набрать не менее 150 баллов

В 2026 году минимальный конкурсный балл для поступления в учреждения высшего образования будут определять сами университеты в своих Правилах приема. Исключение составит ряд специальностей, для которых будут действовать фиксированные требования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект Порядка приема на обучение в учреждения высшего образования.
Конкурсный балл поступающего будут рассчитывать путем перевода тестовых баллов, полученных за каждый предметный тест НМТ, в рейтинговый балл по 200-балльной шкале.
Для каждой специальности Министерство образования и науки установило весовые коэффициенты для тестовых предметов, которые будут влиять на итоговый конкурсный балл.
Минимальный конкурсный балл не ниже 150 для поступления как на бюджет, так и на контракт установлен для таких специальностей:
Для всех других специальностей конкурсный балл для поступления на бюджет на основе полного общего среднего образования не может быть меньше 130 баллов.
В то же время конкретные требования к минимальному конкурсному баллу университеты смогут самостоятельно устанавливать в своих Правилах приема, если специальность не входит в перечень исключений.
Ранее РБК-Украина писало, что во вступительной кампании-2026 абитуриентам планируют сократить количество заявлений в вузы с 15 до 12: до 5 - на бюджет и до 7 - на контракт. Все заявления будут иметь обязательную приоритетность, которую нельзя изменить.
Также мы рассказывали, что в этом году МОН планирует упростить поступление в вузы для выпускников из Украины, которые получили образование за рубежом. Результаты национальных выпускных экзаменов европейских стран могут признавать вместо НМТ.