МОН обновляет правила поступления в вузы: кому придется набрать не менее 150 баллов

Четверг 22 января 2026 11:52
UA EN RU
МОН обновляет правила поступления в вузы: кому придется набрать не менее 150 баллов Фото: Вступительная кампания в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В 2026 году минимальный конкурсный балл для поступления в учреждения высшего образования будут определять сами университеты в своих Правилах приема. Исключение составит ряд специальностей, для которых будут действовать фиксированные требования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект Порядка приема на обучение в учреждения высшего образования.

Как будут считать конкурсный балл

Конкурсный балл поступающего будут рассчитывать путем перевода тестовых баллов, полученных за каждый предметный тест НМТ, в рейтинговый балл по 200-балльной шкале.

Для каждой специальности Министерство образования и науки установило весовые коэффициенты для тестовых предметов, которые будут влиять на итоговый конкурсный балл.

Для каких специальностей будет действовать порог в 150 баллов

Минимальный конкурсный балл не ниже 150 для поступления как на бюджет, так и на контракт установлен для таких специальностей:

  • C1 "Экономика и международные экономические отношения";
  • C3 "Международные отношения";
  • D4 "Публичное управление и администрирование";
  • D8 "Право";
  • D9 "Международное право";
  • I1 "Стоматология";
  • I2 "Медицина";
  • I3 "Педиатрия";
  • I4 "Медицинская психология";
  • I8 "Фармация".

Минимальный балл для других абитуриентов

Для всех других специальностей конкурсный балл для поступления на бюджет на основе полного общего среднего образования не может быть меньше 130 баллов.

В то же время конкретные требования к минимальному конкурсному баллу университеты смогут самостоятельно устанавливать в своих Правилах приема, если специальность не входит в перечень исключений.

Ранее РБК-Украина писало, что во вступительной кампании-2026 абитуриентам планируют сократить количество заявлений в вузы с 15 до 12: до 5 - на бюджет и до 7 - на контракт. Все заявления будут иметь обязательную приоритетность, которую нельзя изменить.

Также мы рассказывали, что в этом году МОН планирует упростить поступление в вузы для выпускников из Украины, которые получили образование за рубежом. Результаты национальных выпускных экзаменов европейских стран могут признавать вместо НМТ.

