МОН обновляет правила поступления в вузы: кому придется набрать не менее 150 баллов

В 2026 году минимальный конкурсный балл для поступления в учреждения высшего образования будут определять сами университеты в своих Правилах приема. Исключение составит ряд специальностей, для которых будут действовать фиксированные требования.

Как будут считать конкурсный балл

Конкурсный балл поступающего будут рассчитывать путем перевода тестовых баллов, полученных за каждый предметный тест НМТ, в рейтинговый балл по 200-балльной шкале.

Для каждой специальности Министерство образования и науки установило весовые коэффициенты для тестовых предметов, которые будут влиять на итоговый конкурсный балл.

Для каких специальностей будет действовать порог в 150 баллов

Минимальный конкурсный балл не ниже 150 для поступления как на бюджет, так и на контракт установлен для таких специальностей:

C1 "Экономика и международные экономические отношения";

C3 "Международные отношения";

D4 "Публичное управление и администрирование";

D8 "Право";

D9 "Международное право";

I1 "Стоматология";

I2 "Медицина";

I3 "Педиатрия";

I4 "Медицинская психология";

I8 "Фармация".

Минимальный балл для других абитуриентов

Для всех других специальностей конкурсный балл для поступления на бюджет на основе полного общего среднего образования не может быть меньше 130 баллов.

В то же время конкретные требования к минимальному конкурсному баллу университеты смогут самостоятельно устанавливать в своих Правилах приема, если специальность не входит в перечень исключений.