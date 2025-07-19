Молодша донька Брежнєвої повторила образ із 2000-х, який знову в тренді

Який "лук" вибрала молодша дочка Брежнєвої

Молодіжно, сміливо і з акцентами з 2000-х - Сара Кіперман показала стильний повсякденний лук, який легко повторити.

Джинси

Сара Кіперман вибрала широкі джинси злегка розкльошеного силуету з високою талією. Вони вільно сидять на стегнах і ногах.

Джинси зі світлого блакитного деніму з ефектом "варенки". Краї штанів внизу необроблені, що надає образу невимушеності та гранжу.

Сара Кіперман показала трендові джинси (фото: instagram.com/daisylaisyyyy)

Акцент

Також донька Брежнєвої доповнила штани з деніму модним аксесуаром - ланцюжком, який підкреслює талію і додає елемент стилю 2000-х (Y2K aesthetic).

Топ

Короткий чорний топ без рукавів. Він облягає фігуру, повністю оголюючи живіт, що є сміливим рішенням і підкреслює стрункість.

Класичний чорний колір, який створює контраст зі світлими джинсами.

Жакет

Чорний укорочений піджак, накинутий на плечі. Він має чіткі лінії, що надає структурованості та елегантності образу.

Сара Кіперман (фото: instagram.com/daisylaisyyyyy)

Аксесуари:

сонцезахисні окуляри: чорні прямокутні окуляри, що надають образу таємничості та сучасності

годинник: масивний годинник, який є класичним аксесуаром і додає образу елегантності.

Взуття

Доповнити лук з джинсами Сара Кіперман вирішила балетками на низьких підборах білого кольору з чорним носком. Це класичний і завжди актуальний дизайн, що надає образу вишуканості.

Стиль і модні тренди

Контраст об'ємів: поєднання обтислого кроп-топа з об'ємними джинсами створює цікавий силует і підкреслює тонку талію.

Гранж + елегантність: "рвані" джинси надають нотки гранжу, тоді як жакет та аксесуари надають елегантності.

Стиль Y2K (2000-ті): чітко простежується вплив моди 2000-х років через кроп-топ, ланцюжок на джинсах і широкий крій штанів.

Дочка Брежнєвої показала тренди (фото: instagram.com/daisylaisyyyy)

Лук як у доньки Брежнєвої ідеально підійде для:

шопінгу в місті

зустрічі з друзями

фото для соцмереж

вечірнього заходу або побачення.

З чим ще можна поєднувати широкі джинси:

з об'ємним світшотом - для образів у стилі casual

із сорочкою oversize і босоніжками - для вечора

з боді та кросівками - на щодень.

Сара Кіперман показала модні тренди (фото: instagram.com/daisylaisyyyy)