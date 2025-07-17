ua en ru
Чт, 17 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Краватка, портфель і лофери: Андре Тан розповів про чоловічі речі в жіночому гардеробі

Четвер 17 липня 2025 13:04
UA EN RU
Краватка, портфель і лофери: Андре Тан розповів про чоловічі речі в жіночому гардеробі Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Автор: Катерина Собкова

Відомий дизайнер Андре Тан поділився секретами стилю, розповівши про те, які чоловічі елементи гардероба можуть стати стильними акцентами в жіночих образах. За його словами, краватка, портфель, лофери та інші речі допоможуть створити сучасний, впевнений і гармонійний лук.

Як легко інтегрувати ці трендові речі у свій повсякденний стиль, розповідає РБК-Україна з посиланням на публікацію в Instagram стиліста.

Костюм у стилі оверсайз

Це класика, яка об'єднує строгість і розслабленість одночасно. Такий костюм додає об'єму і водночас впевненості.

Як носити:

  • з білою футболкою - стильний casual-лук
  • із сорочкою і туфлями-човниками - варіант для офісу або зустрічі
  • з кросівками - ідеальний street style.

Оверсайз-костюм легко адаптується до будь-якої події - від ділових переговорів до вечірніх виходів. Його можна стилізувати з ременем, бралетом, аксесуарами - щоразу матиме інакший вигляд.

Краватка, портфель і лофери: Андре Тан розповів про чоловічі речі в жіночому гардеробі

Андре Тан розповів про трендові речі (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Краватка

Краватка, за словами Андре Тана, не тільки чоловічий аксесуар.

"Особливо вона актуальна в поєднанні з базовою сорочкою або жакетом. Це елемент, який надає індивідуальності та підкреслює професіоналізм", - наголосив Тан.

Як носити краватку:

  • з білою сорочкою і жакетом - ідеальний варіант для офісного шику
  • у стилі преппі - з жилетом, плісированою спідницею і лоферами
  • як акцент на тлі базових речей - наприклад, з футболкою і штанами
  • з мінісукнею - для зухвалого вечірнього образу.

Краватка, портфель і лофери: Андре Тан розповів про чоловічі речі в жіночому гардеробі

Андре Тан розповів, як носити краватку (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Чоловіче взуття

Лофери, дербі, оксфорди - класика чоловічого взуття, яка давно й органічно інтегрувалася в жіночий стиль. Такі моделі надають образу впевненості, сучасності та трохи зухвалості.

Головне - правильно поєднувати їх з іншими елементами гардероба, щоб зберегти баланс між "жорстким" і "ніжним".

За словами стиліста, таке взуття можна поєднувати з жіночними елементами: мініспідницями, кольоровими гольфами та сукнями.

Краватка, портфель і лофери: Андре Тан розповів про чоловічі речі в жіночому гардеробі

Андре Тан розповів про речі з чоловічого гардероба (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Оверсайз-бомбери

Сучасна альтернатива жакету в неформальному бізнес-контексті.

"Головне - зберігати баланс, тому що він поєднується з більш стриманими базовими речами", - підкреслив Тан.

З чим носити:

  • з джинсами або штанами карго
  • зі спідницею міні або міді
  • з сукнею
  • з класичними штанами або костюмами
  • з легінсами та велосипедками.

Краватка, портфель і лофери: Андре Тан розповів про чоловічі речі в жіночому гардеробі

Андре Тан розповів про стильні луки (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Робочий портфель

Тепер в офісний гардероб можна додати не тільки звичні об'ємні сумки, а й портфелі, натхненні чоловічим стилем.

"Краще обирати максимально строгі, геометричні форми та поєднувати їх з оверсайз-костюмами або ретро-луками з деніму", - зазначив Тан.

Краватка, портфель і лофери: Андре Тан розповів про чоловічі речі в жіночому гардеробі

Андре Тан про речі з чоловічого гардероба (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Андре Тан Модні тренди Стиль життя Тренди
Новини
Трамп може завершити війну в Україні до кінця року: Єрмак пояснив, як саме
Трамп може завершити війну в Україні до кінця року: Єрмак пояснив, як саме
Аналітика
Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні