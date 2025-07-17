Краватка, портфель і лофери: Андре Тан розповів про чоловічі речі в жіночому гардеробі

Відомий дизайнер Андре Тан поділився секретами стилю, розповівши про те, які чоловічі елементи гардероба можуть стати стильними акцентами в жіночих образах. За його словами, краватка, портфель, лофери та інші речі допоможуть створити сучасний, впевнений і гармонійний лук.

Як легко інтегрувати ці трендові речі у свій повсякденний стиль, розповідає РБК-Україна з посиланням на публікацію в Instagram стиліста.

Костюм у стилі оверсайз

Це класика, яка об'єднує строгість і розслабленість одночасно. Такий костюм додає об'єму і водночас впевненості.

Як носити:

з білою футболкою - стильний casual-лук

із сорочкою і туфлями-човниками - варіант для офісу або зустрічі

з кросівками - ідеальний street style.

Оверсайз-костюм легко адаптується до будь-якої події - від ділових переговорів до вечірніх виходів. Його можна стилізувати з ременем, бралетом, аксесуарами - щоразу матиме інакший вигляд.

Андре Тан розповів про трендові речі (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Краватка

Краватка, за словами Андре Тана, не тільки чоловічий аксесуар.

"Особливо вона актуальна в поєднанні з базовою сорочкою або жакетом. Це елемент, який надає індивідуальності та підкреслює професіоналізм", - наголосив Тан.

Як носити краватку:

з білою сорочкою і жакетом - ідеальний варіант для офісного шику

у стилі преппі - з жилетом, плісированою спідницею і лоферами

як акцент на тлі базових речей - наприклад, з футболкою і штанами

з мінісукнею - для зухвалого вечірнього образу.

Андре Тан розповів, як носити краватку (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Чоловіче взуття

Лофери, дербі, оксфорди - класика чоловічого взуття, яка давно й органічно інтегрувалася в жіночий стиль. Такі моделі надають образу впевненості, сучасності та трохи зухвалості.

Головне - правильно поєднувати їх з іншими елементами гардероба, щоб зберегти баланс між "жорстким" і "ніжним".

За словами стиліста, таке взуття можна поєднувати з жіночними елементами: мініспідницями, кольоровими гольфами та сукнями.

Андре Тан розповів про речі з чоловічого гардероба (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Оверсайз-бомбери

Сучасна альтернатива жакету в неформальному бізнес-контексті.

"Головне - зберігати баланс, тому що він поєднується з більш стриманими базовими речами", - підкреслив Тан.

З чим носити:

з джинсами або штанами карго

зі спідницею міні або міді

з сукнею

з класичними штанами або костюмами

з легінсами та велосипедками.

Андре Тан розповів про стильні луки (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Робочий портфель

Тепер в офісний гардероб можна додати не тільки звичні об'ємні сумки, а й портфелі, натхненні чоловічим стилем.

"Краще обирати максимально строгі, геометричні форми та поєднувати їх з оверсайз-костюмами або ретро-луками з деніму", - зазначив Тан.

Андре Тан про речі з чоловічого гардероба (фото: instagram.com/andre_tan_official)