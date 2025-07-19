Младшая дочь Брежневой повторила образ из 2000-х, который снова в тренде

Младшая дочь Веры Брежневой, 15-летняя Сара Киперман, показала модный образ в стилистике 2000-х, который возвращается в тренды лета 2025.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ее публикацию в Instagram.
Молодежно, смело и с акцентами из 2000-х - Сара Киперман показала стильный повседневный лук, который легко повторить.
Джинсы
Сара Киперман выбрала широкие джинсы слегка расклешенного силуэта с высокой талией. Они свободно сидят на бедрах и ногах.
Джинсы из светлого голубого денима с эффектом "варенки". Края брюк внизу необработанные, что придает образу непринужденности и гранжа.
Сара Киперман показала трендовые джинсы (фото: instagram.com/daisylaisyyy)
Акцент
Также дочь Брежневой дополнила брюки из денима модным аксессуаром - цепочкой, которая подчеркивает талию и добавляет элемент стиля 2000-х (Y2K aesthetic).
Топ
Короткий черный топ без рукавов. Он облегает фигуру, полностью обнажая живот, что является смелым решением и подчеркивает стройность.
Классический черный цвет, который создает контраст со светлыми джинсами.
Жакет
Черный укороченный пиджак, накинутый на плечи. Он имеет четкие линии, что придает структурированности и элегантности образу.
Сара Киперман (фото: instagram.com/daisylaisyyy)
Аксессуары:
Обувь
Дополнить лук с джинсами Сара Киперман решила балетками на низком каблуке белого цвета с черным носком. Это классический и всегда актуальный дизайн, придающий образу изысканности.
Стиль и модные тренды
Дочка Брежневой показала тренды (фото: instagram.com/daisylaisyyy)
Лук как у дочки Брежневой идеально подойдет для:
С чем еще можно сочетать широкие джинсы:
Сара Киперман показала модные тренды (фото: instagram.com/daisylaisyyy)
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