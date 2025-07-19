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Младшая дочь Брежневой повторила образ из 2000-х, который снова в тренде

Дочка Веры Брежневой (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Младшая дочь Веры Брежневой, 15-летняя Сара Киперман, показала модный образ в стилистике 2000-х, который возвращается в тренды лета 2025.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ее публикацию в Instagram.

Какой "лук" выбрала младшая дочь Брежневой

Молодежно, смело и с акцентами из 2000-х - Сара Киперман показала стильный повседневный лук, который легко повторить.

Джинсы

Сара Киперман выбрала широкие джинсы слегка расклешенного силуэта с высокой талией. Они свободно сидят на бедрах и ногах.

Джинсы из светлого голубого денима с эффектом "варенки". Края брюк внизу необработанные, что придает образу непринужденности и гранжа.

Сара Киперман показала трендовые джинсы (фото: instagram.com/daisylaisyyy)

Акцент

Также дочь Брежневой дополнила брюки из денима модным аксессуаром - цепочкой, которая подчеркивает талию и добавляет элемент стиля 2000-х (Y2K aesthetic).

Топ

Короткий черный топ без рукавов. Он облегает фигуру, полностью обнажая живот, что является смелым решением и подчеркивает стройность.

Классический черный цвет, который создает контраст со светлыми джинсами.

Жакет

Черный укороченный пиджак, накинутый на плечи. Он имеет четкие линии, что придает структурированности и элегантности образу.

Сара Киперман (фото: instagram.com/daisylaisyyy)

Аксессуары:

  • солнцезащитные очки: черные прямоугольные очки, придающие образу таинственности и современности
  • часы: массивные часы, которые являются классическим аксессуаром и придают образу и элегантности.

Обувь

Дополнить лук с джинсами Сара Киперман решила балетками на низком каблуке белого цвета с черным носком. Это классический и всегда актуальный дизайн, придающий образу изысканности.

Стиль и модные тренды

  • Контраст объемов: сочетание облегающего кроп-топа с объемными джинсами создает интересный силуэт и подчеркивает тонкую талию.
  • Гранж + элегантность: "рваные" джинсы придают нотки гранжа, тогда как жакет и аксессуары придают элегантность.
  • Стиль Y2K (2000-е): четко прослеживается влияние моды 2000-х годов через кроп-топ, цепочку на джинсах и широкий крой штанов.

Дочка Брежневой показала тренды (фото: instagram.com/daisylaisyyy)

Лук как у дочки Брежневой идеально подойдет для:

  • шопинга в городе
  • встречи с друзьями
  • фото для соцсетей
  • вечернего мероприятия или свидания.

С чем еще можно сочетать широкие джинсы:

  • с объемным свитшотом - для образов в стиле casual
  • с рубашкой oversize и босоножками - для вечера
  • с боди и кроссовками - на каждый день.

Сара Киперман показала модные тренды (фото: instagram.com/daisylaisyyy)

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