Младшая дочь Брежневой повторила образ из 2000-х, который снова в тренде

Какой "лук" выбрала младшая дочь Брежневой

Молодежно, смело и с акцентами из 2000-х - Сара Киперман показала стильный повседневный лук, который легко повторить.

Джинсы

Сара Киперман выбрала широкие джинсы слегка расклешенного силуэта с высокой талией. Они свободно сидят на бедрах и ногах.

Джинсы из светлого голубого денима с эффектом "варенки". Края брюк внизу необработанные, что придает образу непринужденности и гранжа.

Сара Киперман показала трендовые джинсы (фото: instagram.com/daisylaisyyy)

Акцент

Также дочь Брежневой дополнила брюки из денима модным аксессуаром - цепочкой, которая подчеркивает талию и добавляет элемент стиля 2000-х (Y2K aesthetic).

Топ

Короткий черный топ без рукавов. Он облегает фигуру, полностью обнажая живот, что является смелым решением и подчеркивает стройность.

Классический черный цвет, который создает контраст со светлыми джинсами.

Жакет

Черный укороченный пиджак, накинутый на плечи. Он имеет четкие линии, что придает структурированности и элегантности образу.

Сара Киперман (фото: instagram.com/daisylaisyyy)

Аксессуары:

солнцезащитные очки: черные прямоугольные очки, придающие образу таинственности и современности

часы: массивные часы, которые являются классическим аксессуаром и придают образу и элегантности.

Обувь

Дополнить лук с джинсами Сара Киперман решила балетками на низком каблуке белого цвета с черным носком. Это классический и всегда актуальный дизайн, придающий образу изысканности.

Стиль и модные тренды

Контраст объемов: сочетание облегающего кроп-топа с объемными джинсами создает интересный силуэт и подчеркивает тонкую талию.

Гранж + элегантность: "рваные" джинсы придают нотки гранжа, тогда как жакет и аксессуары придают элегантность.

Стиль Y2K (2000-е): четко прослеживается влияние моды 2000-х годов через кроп-топ, цепочку на джинсах и широкий крой штанов.

Дочка Брежневой показала тренды (фото: instagram.com/daisylaisyyy)

Лук как у дочки Брежневой идеально подойдет для:

шопинга в городе

встречи с друзьями

фото для соцсетей

вечернего мероприятия или свидания.

С чем еще можно сочетать широкие джинсы:

с объемным свитшотом - для образов в стиле casual

с рубашкой oversize и босоножками - для вечера

с боди и кроссовками - на каждый день.

Сара Киперман показала модные тренды (фото: instagram.com/daisylaisyyy)