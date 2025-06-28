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Широкі джинси і кроп-топ: колишня Цимбалюка показала стильний лук у дусі 2000-х

Субота 28 червня 2025 18:38
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Широкі джинси і кроп-топ: колишня Цимбалюка показала стильний лук у дусі 2000-х Світлана Готочкіна (фото: instagram.com/got.sveta)
Автор: Катерина Собкова

Колишня дівчина нового "Холостяка" Тараса Цимбалюка Світлана Готочкіна продемонструвала стильний літній образ у дусі моди 2000-х. Вона з'явилася в широких джинсах, білому кроп-топі та джинсовій сорочці оверсайз, доповнивши лук кепкою і кросівками.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

Основні елементи образу Готочкіної

Кепка: на голові - кепка світло-блакитного кольору, що надає образу спортивного шику.

Багатошаровість: Готочкіна одягла білий кроп-топ, що відкриває живіт. Зверху накинута оверсайз-сорочка з тонкої джинсової тканини.

Широкі джинси: низ - це широкі джинси-палаццо світло-блакитного кольору, які є ключовим трендом останніх сезонів. Вони мають вільний крій і шнурівку на поясі.

Образ побудований на поєднанні об'ємних речей (сорочка і штани) з обтислим кроп-топом, що створює цікавий силует. Це типовий приклад сучасного оверсайз- стилю, що робить акцент на комфорті та невимушеності.

Широкі джинси і кроп-топ: колишня Цимбалюка показала стильний лук у дусі 2000-х

Світлана Готочкіна показала стильний лук (фото: instagram.com/got.sveta)

Який це стиль

Цей образ об'єднує кілька актуальних стилів.

  • Стрітстайл (Street Style): це типовий вуличний стиль, що відображає сучасні тренди й комфорт.
  • Оверсайз (Oversize): образ повністю побудований на об'ємних речах - широкій сорочці та вільних джинсах. Це головна риса цього стилю.
  • Кежуал (Casual): це повсякденний, невимушений стиль, що ідеально підходить для прогулянок і відпочинку.
  • Елементи Y2K (стиль 2000-х): широкі джинси з низькою посадкою і кроп-топ - ключові елементи, що відсилають до моди кінця 90-х і початку 2000-х років.

Широкі джинси і кроп-топ: колишня Цимбалюка показала стильний лук у дусі 2000-х

Лук Світлани Готочкіної (фото: instagram.com/got.sveta)

Як повторити лук Світлани Готочкіної:

  • широкі джинси з високою або середньою посадкою
  • білий кроп-топ
  • оверсайз-сорочка з деніму або бавовни
  • бейсболка нейтрального відтінку
  • масивні кросівки або кеди
  • мінімум аксесуарів для розслабленого вигляду.

Широкі джинси і кроп-топ: колишня Цимбалюка показала стильний лук у дусі 2000-х

Світлана Готочкіна показала стильний лук (фото: instagram.com/got.sveta)

Чому одяг у стилі 2000-х у трендах

Уже кілька сезонів мода активно переосмислює естетику початку нульових. У цей час кроп-топи, низька посадка, широкі джинси, бейсболки та мікроаксесуари були на піку популярності. Зараз цей стиль повертається з оновленими матеріалами, сучасним кроєм і зручними силуетами. Це ностальгія в новій подачі.

Широкі джинси та кепки - це символ комфорту. Після пандемії та тривалого тренду на домашній одяг люди шукають вуличні образи, які не обмежують рухів і водночас мають стильний вигляд.

Ці речі легко міксувати: кроп-топ можна носити з піджаками, спідницями, жакетами; широкі джинси - з сорочками, светрами, худі; кепки - з будь-яким повсякденним луком.

Широкі джинси і кроп-топ: колишня Цимбалюка показала стильний лук у дусі 2000-х

Світлана Готочкіна задає тренди (фото: instagram.com/got.sveta)

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