Леся Нікітюк відсвяткувала місяць від дня народження сина: який "лук" вона вибрала
Телеведуча Леся Нікітюк показала в мережі, як відсвяткувала перший місяць від дня народження свого первістка.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на публікацію в Instagram знаменитості.
Леся Нікітюк відзначила 1 місяць сина
Як відомо, близько місяця тому - 15 червня - вона вперше стала мамою. Тепер же вона вирішила влаштувати вечірку на честь першого маленького дня народження сина.
Леся Нікітюк показала, як відсвяткувала 1 місяць сина (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Свято організували на свіжому повітрі. У своєму блозі Нікітюк показала красиву фотозону з написом "1 month", прикрашену білими, бежевими та блакитними повітряними кульками.
Також телеведуча показала святковий торт і стіл, прикрашений свічками, квітами та гілочками кропу.
Леся Нікітюк показала, як відсвяткувала 1 місяць сина (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Який образ обрала Леся Нікітюк
Для святкового заходу ведуча та акторка обрала стильну мінісукню кремового відтінку в стилі бохо-шик, яка вигідно підкреслила її стрункі ноги.
Верх сукні - досить об'ємний, він створює розслаблений, повітряний силует. У ділянці декольте видно зав'язку, яка може бути розпущена або зав'язана, додаючи елемент богемності.
Також сукня має об'ємні рукави з манжетами внизу.
Леся Нікітюк показала модну сукню (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Спідниця створена з декількох шарів тканини, що надає їй додаткового об'єму і грайливості.
Фасон створює контраст між дуже великим верхом і коротким, легким низом, що робить образ збалансованим і цікавим.
Він має дуже жіночний, сучасний і святковий вигляд, ідеально підходить для теплих погодних умов і неформальних урочистостей.
Образ Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Стиль
У цьому образі об'єднані елементи кількох стилів.
Романтичний / бохо-шик:
- легка, повітряна тканина
- об'ємні рукави
- волани та багатошаровість у нижній частині сукні
- зав'язки на комірі, що надають луку невимушеності.
Гламурний кежуал:
- попри розслаблений крій, сукня має елегантний і ошатний вигляд завдяки якості тканини й деталям
- вона підходить для святкових, але не надто офіційних подій
- аксесуари (наприклад, масивна каблучка у вигляді пустушки) додають гламурної нотки.
Мінімалістичний
Використання одного світлого, нейтрального кольору (кремовий, молочний, бежевий) робить образ вишуканим і дає змогу зосередитися на фактурі та формі сукні.
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
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