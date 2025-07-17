Леся Нікітюк відсвяткувала місяць від дня народження сина: який "лук" вона вибрала

Телеведуча Леся Нікітюк показала в мережі, як відсвяткувала перший місяць від дня народження свого первістка.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на публікацію в Instagram знаменитості.

Леся Нікітюк відзначила 1 місяць сина

Як відомо, близько місяця тому - 15 червня - вона вперше стала мамою. Тепер же вона вирішила влаштувати вечірку на честь першого маленького дня народження сина.

Леся Нікітюк показала, як відсвяткувала 1 місяць сина (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Свято організували на свіжому повітрі. У своєму блозі Нікітюк показала красиву фотозону з написом "1 month", прикрашену білими, бежевими та блакитними повітряними кульками.

Також телеведуча показала святковий торт і стіл, прикрашений свічками, квітами та гілочками кропу.

Леся Нікітюк показала, як відсвяткувала 1 місяць сина (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Який образ обрала Леся Нікітюк

Для святкового заходу ведуча та акторка обрала стильну мінісукню кремового відтінку в стилі бохо-шик, яка вигідно підкреслила її стрункі ноги.

Верх сукні - досить об'ємний, він створює розслаблений, повітряний силует. У ділянці декольте видно зав'язку, яка може бути розпущена або зав'язана, додаючи елемент богемності.

Також сукня має об'ємні рукави з манжетами внизу.

Леся Нікітюк показала модну сукню (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Спідниця створена з декількох шарів тканини, що надає їй додаткового об'єму і грайливості.

Фасон створює контраст між дуже великим верхом і коротким, легким низом, що робить образ збалансованим і цікавим.

Він має дуже жіночний, сучасний і святковий вигляд, ідеально підходить для теплих погодних умов і неформальних урочистостей.

Образ Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Стиль

У цьому образі об'єднані елементи кількох стилів.

Романтичний / бохо-шик:

легка, повітряна тканина

об'ємні рукави

волани та багатошаровість у нижній частині сукні

зав'язки на комірі, що надають луку невимушеності.

Гламурний кежуал:

попри розслаблений крій, сукня має елегантний і ошатний вигляд завдяки якості тканини й деталям

вона підходить для святкових, але не надто офіційних подій

аксесуари (наприклад, масивна каблучка у вигляді пустушки) додають гламурної нотки.

Мінімалістичний

Використання одного світлого, нейтрального кольору (кремовий, молочний, бежевий) робить образ вишуканим і дає змогу зосередитися на фактурі та формі сукні.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)