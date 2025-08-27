Молодіжна збірна України програла Польщі, але продовжить боротьбу на ЧС-2025

Історичний виступ на груповому етапі

Для збірної України це була перша участь у молодіжному чемпіонаті світу за останні 8 років. Команда досягла значного прогресу, посівши третє місце у своїй групі з трьома перемогами та вперше в історії вийшла до наступного раунду змагань.

Як минув матч з Польщею

Першим суперником українців у плейоф стала збірна Польщі, яка у своїй групі посіла друге місце. Поляки є постійними учасниками молодіжних першостей, а у 2017 році навіть стали чемпіонами світу.

Матч 1/8 фіналу між Україною та Польщею видався напруженим, але завершився перемогою польської команди.

Перший сет завершився розгромною поразкою українців із рахунком 17:25. Поляки захопили ініціативу з самого початку і лише нарощували свою перевагу.

У другій партії збірна України змогла зрівняти рахунок у матчі. Ключовим гравцем став Олександр Бойко, який набрав 10 з 25 очок команди у цьому сеті.

Третій сет знову залишився за Польщею - 25:18. Українці двічі відігравали відставання у п'ять очок, однак наприкінці сету польські волейболісти знову відірвалися.

У четвертому сеті Україна вела з перевагою в п'ять очок, але не змогла втримати її та поступилася 22:25.

Найрезультативніший гравець України

Найбільшу результативність у складі української команди показав Олександр Бойко - 18 очок. Він єдиний з українських волейболістів перетнув позначку у 10 очок у матчі з Польщею.

Наступний суперник - Туреччина

Після поразки від Польщі Україна продовжить виступи на чемпіонаті світу в матчах за 9-16 місця. Наступним суперником команди стане Туреччина, яка у 1/8 фіналу поступилася Чехії.