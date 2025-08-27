Молодіжна збірна України з волейболу вперше вийшла у плейоф чемпіонату світу
У середу, 27 серпня, на молодіжну збірну України з волейболу чекає історичний матч 1/8 фіналу чемпіонату світу проти Польщі. "Синьо-жовті" вперше пробилися до плейоф світової першості U21.
Де та коли дивитися матчі - повідомляє РБК-Україна.
Історичний прорив України
Збірна України U21 здобула третє місце у групі D молодіжного чемпіонату світу з волейболу-2025. У вирішальному матчі групового етапу команда Сергія Капелюся обіграла Туніс у трьох сетах та вперше в історії пробилася до плейоф турніру.
Головними лідерами українців стали блокувальник Андрій Челеняк та діагональний Олександр Бойко.
Челеняк у топ-3 блокувальників світу
За підсумками групового етапу Челеняк увійшов до трійки найрезультативніших гравців чемпіонату за очками на блоках (18). Найбільше - вісім блоків - він набрав у матчі з Аргентиною.
Бойко серед найрезультативніших гравців
Олександр Бойко став найкращим за очками у складі збірної України. Діагональний завершив групову стадію з 73 очками, а його 33 бали у матчі проти Індонезії стали четвертим найкращим показником на турнірі в одному поєдинку.
Наступний суперник - Польща
У 1/8 фіналу Україна зустрінеться з Польщею, яка поступилася лише Ірану та загалом програла три сети у п’яти матчах групового етапу. Гра відбудеться 27 серпня о 12:00 за київським часом.
Трансляція матчу – на телеканалі та сайті "Суспільне Спорт", місцевих каналах Суспільного, а також на YouTube-каналі "Суспільне Волейбол".
Жіноча збірна України завершує груповий етап
Сьогодні також свій заключний матч групового етапу жіночого чемпіонату світу з волейболу проведе збірна України. О 16:30 українки зіграють проти Камеруну. Щоб зберегти перевагу в боротьбі за третє місце, команді потрібна лише перемога.
Трансляція матчу Україна - Камерун відбудеться також відбудеться на телеканалах та YouTube-каналі "Суспільне Спорт".
Інші матчі 1/8 фіналу ЧС U21 з волейболу:
- 12:00 Чехія - Туреччина
- 15:00 Японія - Китай
Загалом у середу, 27 серпня, будуть зіграні такі волейбольні матчі:
- 12:00 Волейбол: Україна - Польща (чемпіонат світу U21, 1/8 фіналу)
- 12:00 Волейбол: Чехія - Туреччина (чемпіонат світу U21, 1/8 фіналу)
- 13:00 Волейбол: Японія - Сербія (чемпіонат світу, жінки)
- 15:00 Волейбол: Японія - Китай (чемпіонат світу U21, 1/8 фіналу)
- 16:30 Волейбол: Україна - Камерун (чемпіонат світу, жінки)
