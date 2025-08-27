ua en ru
Молодіжна збірна України з волейболу вперше вийшла у плейоф чемпіонату світу

Середа 27 серпня 2025 11:37
Молодіжна збірна України з волейболу вперше вийшла у плейоф чемпіонату світу Збірна України з волейболу U21 (фото: facebook.com/volleyballua)
Автор: Катерина Урсатій

У середу, 27 серпня, на молодіжну збірну України з волейболу чекає історичний матч 1/8 фіналу чемпіонату світу проти Польщі. "Синьо-жовті" вперше пробилися до плейоф світової першості U21.

Де та коли дивитися матчі - повідомляє РБК-Україна.

Історичний прорив України

Збірна України U21 здобула третє місце у групі D молодіжного чемпіонату світу з волейболу-2025. У вирішальному матчі групового етапу команда Сергія Капелюся обіграла Туніс у трьох сетах та вперше в історії пробилася до плейоф турніру.

Головними лідерами українців стали блокувальник Андрій Челеняк та діагональний Олександр Бойко.

Челеняк у топ-3 блокувальників світу

За підсумками групового етапу Челеняк увійшов до трійки найрезультативніших гравців чемпіонату за очками на блоках (18). Найбільше - вісім блоків - він набрав у матчі з Аргентиною.

Бойко серед найрезультативніших гравців

Олександр Бойко став найкращим за очками у складі збірної України. Діагональний завершив групову стадію з 73 очками, а його 33 бали у матчі проти Індонезії стали четвертим найкращим показником на турнірі в одному поєдинку.

Наступний суперник - Польща

У 1/8 фіналу Україна зустрінеться з Польщею, яка поступилася лише Ірану та загалом програла три сети у п’яти матчах групового етапу. Гра відбудеться 27 серпня о 12:00 за київським часом.

Трансляція матчу – на телеканалі та сайті "Суспільне Спорт", місцевих каналах Суспільного, а також на YouTube-каналі "Суспільне Волейбол".

Жіноча збірна України завершує груповий етап

Сьогодні також свій заключний матч групового етапу жіночого чемпіонату світу з волейболу проведе збірна України. О 16:30 українки зіграють проти Камеруну. Щоб зберегти перевагу в боротьбі за третє місце, команді потрібна лише перемога.

Трансляція матчу Україна - Камерун відбудеться також відбудеться на телеканалах та YouTube-каналі "Суспільне Спорт".

Інші матчі 1/8 фіналу ЧС U21 з волейболу:

  • 12:00 Чехія - Туреччина
  • 15:00 Японія - Китай

Загалом у середу, 27 серпня, будуть зіграні такі волейбольні матчі:

  • 12:00 Волейбол: Україна - Польща (чемпіонат світу U21, 1/8 фіналу)
  • 12:00 Волейбол: Чехія - Туреччина (чемпіонат світу U21, 1/8 фіналу)
  • 13:00 Волейбол: Японія - Сербія (чемпіонат світу, жінки)
  • 15:00 Волейбол: Японія - Китай (чемпіонат світу U21, 1/8 фіналу)
  • 16:30 Волейбол: Україна - Камерун (чемпіонат світу, жінки)

Раніше ми повідомляли про те, як жіноча збірна України драматично програла Японії у мегапоєдинку на ЧС-2025 з волейболу.

Також читайте, чи закінчився конфлікт між зірковим волейболістом Олегом Плотницьким та збірною України.

Україна Волейбол
