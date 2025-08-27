Молодежная сборная Украины проиграла Польше, но продолжит борьбу на ЧМ-2025

Историческое выступление на групповом этапе

Для сборной Украины это было первое участие в молодежном чемпионате мира за последние 8 лет. Команда достигла значительного прогресса, заняв третье место в своей группе с тремя победами и впервые в истории вышла в следующий раунд соревнований.

Как прошел матч с Польшей

Первым соперником украинцев в плейоф стала сборная Польши, которая в своей группе заняла второе место. Поляки являются постоянными участниками молодежных первенств, а в 2017 году даже стали чемпионами мира.

Матч 1/8 финала между Украиной и Польшей выдался напряженным, но завершился победой польской команды.

Первый сет завершился разгромным поражением украинцев со счетом 17:25. Поляки захватили инициативу с самого начала и лишь наращивали свое преимущество.

Во второй партии сборная Украины смогла сравнять счет в матче. Ключевым игроком стал Александр Бойко, который набрал 10 из 25 очков команды в этом сете.

Третий сет снова остался за Польшей - 25:18. Украинцы дважды отыгрывали отставание в пять очков, однако в конце сета польские волейболисты снова оторвались.

В четвертом сете Украина вела с преимуществом в пять очков, но не смогла удержать его и уступила 22:25.

Самый результативный игрок Украины

Наибольшую результативность в составе украинской команды показал Александр Бойко - 18 очков. Он единственный из украинских волейболистов пересек отметку в 10 очков в матче с Польшей.

Следующий соперник - Турция

После поражения от Польши Украина продолжит выступления на чемпионате мира в матчах за 9-16 места. Следующим соперником команды станет Турция, которая в 1/8 финала уступила Чехии.