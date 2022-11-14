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Молоді скінчились? Путін дозволив певним чиновникам служити в армії після 70 років

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Росія, Понеділок 14 листопада 2022 19:52
Молоді скінчились? Путін дозволив певним чиновникам служити в армії після 70 років Фото: президент РФ Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

В РФ дозволили військовослужбовцям - керівникам федеральних органів виконавчої влади та держорганів продовжувати військову службу після досягнення ними віку 70 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента РФ Володимира Путіна.

Путін своїм указом вніс зміни до Положення про порядок проходження військової служби, що дозволяють продовжувати військову службу після досягнення ними віку 70 років.

Мова йде про військовослужбовців - керівників федеральних органів виконавчої влади та держорганів. Раніше, згідно з положенням, термін служби військовослужбовців - керівників держорганів, які бажають продовжувати перебування на військовій службі після досягнення граничного віку, міг бути продовжений президентом, але не понад досягнення ними 70 років. Внесені указом зміни скасовують це вікове обмеження.

Відповідно до положення, граничний вік перебування на військовій службі для маршала РФ, генерала армії, адмірала флоту, генерал-полковника або адмірала становить 65 років, для генерал-лейтенанта, віце-адмірала, генерал-майора або контр-адмірала - 60 років для полковника або капітана 1 рангу - 55 років, для військовослужбовців з іншими званнями - 50 років, для військовослужбовців жіночої статі - 45 років.

Нагадаємо, що у Росії офіційно дозволили призивати на службу в армії іноземних громадян.

До цього, радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, що під час "часткової мобілізації", яку Путін оголосив 21 вересня, в РФ змогли призвати 238 тисяч росіян, а не 300 тисяч, як планувалося на початку.

Також ми писали, що, за даними Інституту вивчення війни (ISW), у Росії триває прихована мобілізація під виглядом формування добровольчих підрозділів, незважаючи на заяви влади РФ про завершення призову резервістів.

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