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Не 300 тисяч. Арестович розповів, скільки росіян вдалося мобілізувати в армію

Новость на русском →
Субота 05 листопада 2022 22:56
Не 300 тисяч. Арестович розповів, скільки росіян вдалося мобілізувати в армію Фото: Арестович розповів, скільки росіян вдалося мобілізувати в армію (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

В Росії змогли мобілізувати 238 тисяч росіян, а не 300 тисяч, як планувалось на початку. Це трапилось через те, що військкомати не змогли ефективно організувати роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника глави Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".

"Не 300 тисяч, а 238. Далі вони не можуть цього робити з тієї простої причини, що військкомати не справляються", - заявив Арестович.

За його словами, це сталося через збіг мобілізація з осіннім призовом. Арестович підкреслив, що дві інші хвилі, той страшний мільйон, який вони планували зібрати, у них не вийде зібрати.

"Вони зможуть це зробити тільки в тому варіанті, коли всіх убили, вони зібрали всю зброю, весь одяг і одягли нових. Тобто ця спроба у них провалилася, зібрати під виглядом 300 тисяч мільйонів у них не вийшло", - додав Арестович.

Нагадаємо, що у Росії вже мобілізували 318 000 осіб. З них 49 тисяч вже кинули воювати проти України.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу раніше вже заявив про нібито "завершення часткової мобілізації" в країні. Оскільки вже вдалося набрати 300 тисяч військових. Тоді він заявив, що Україну вже відправили 82 тисячі мобілізованих росіян.

Тим часом міжнародні аналітики наголошують, Міноборони РФ продовжує приховану мобілізацію під виглядом формування добровольчих підрозділів, не зважаючи на заяву Володимира Путіна про закінчення призову резервістів.

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