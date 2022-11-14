ua ru
Пн, 14 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіян не вистачає? Путін дозволив призивати в армію іноземців

Новость на русском →
Москва, Понеділок 14 листопада 2022 16:23
Росіян не вистачає? Путін дозволив призивати в армію іноземців Фото: Володимир Путін, президент РФ (kremlin.ru)
Автор: Іван Носальський

У Росії офіційно дозволили призивати на службу в армії іноземних громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ президента РФ Володимира Путіна.

"Цим положенням визначаються порядок проходження військової служби у мирний час... громадянами, які мають громадянство (підданство) іноземної держави або посвідку на проживання або інший документ, що підтверджує право на постійне проживання громадянина на території іноземної держави, та іноземними громадянами - у Збройних Силах Російської Федерації", - йдеться у документі, який затвердив диктатор.

Нагадаємо, раніше радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, що під час "часткової мобілізації", яку Путін оголосив 21 вересня, в РФ змогли призвати 238 тисяч росіян, а не 300 тисяч, як планувалося на початку.

Також ми писали, що, за даними Інституту вивчення війни (ISW), у Росії триває прихована мобілізація під виглядом формування добровольчих підрозділів, незважаючи на заяви влади РФ про завершення призову резервістів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна Росії проти України Мобілізація в Росії
NEWS
Байден виключив будь-які мирні переговори без рішення України
Байден виключив будь-які мирні переговори без рішення України
DAILY
Із грязі в князі. Який у Пригожина вплив на Путіна та навіщо йому війна в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Із грязі в князі. Який у Пригожина вплив на Путіна та навіщо йому війна в Україні