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Молодые кончились? Путин разрешил определенным чиновникам служить в армии после 70 лет

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Россия, Понедельник 14 ноября 2022 19:52
Молодые кончились? Путин разрешил определенным чиновникам служить в армии после 70 лет Фото: президент РФ Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В РФ разрешили военнослужащим - руководителям федеральных органов исполнительной власти и госорганов продолжать военную службу после достижения ими возраста 70 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента РФ Владимира Путина.

Путин своим указом внес изменения в Положение о порядке прохождения военной службы, позволяющих продолжать военную службу после достижения ими 70 лет.

Речь идет о военнослужащих - руководителях федеральных органов исполнительной власти и госорганов. Ранее, согласно положению, срок службы военнослужащих - руководителей госорганов, желающих продлевать пребывание на военной службе после достижения предельного возраста, мог быть продлен президентом, но не свыше достижения ими 70 лет. Внесенные указом изменения отменяют это возрастное ограничение.

Согласно положению, предельный возраст пребывания на военной службе для маршала РФ, генерала армии, адмирала флота, генерал-полковника или адмирала составляет 65 лет, для генерал-лейтенанта, вице-адмирала, генерал-майора или контр-адмирала – 60 лет для полковника или капитана 1 ранга – 55 лет, для военнослужащих с другими званиями – 50 лет, для военнослужащих женского пола – 45 лет.

Напомним, что в России официально разрешили призывать на службу в армии иностранных граждан.

До этого советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал , что во время "долевой мобилизации", которую Путин объявил 21 сентября, в РФ смогли призвать 238 тысяч россиян, а не 300 тысяч, как планировалось в начале.

Также мы писали, что, по данным Института изучения войны (ISW) , в России идет скрытая мобилизация под видом формирования добровольческих подразделений, несмотря на заявления властей РФ о завершении призыва резервистов.

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