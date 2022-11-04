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Аналітики ISW заявили, що попри заяву Путіна у РФ продовжується мобілізація

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П'ятниця 04 листопада 2022 05:40
Аналітики ISW заявили, що попри заяву Путіна у РФ продовжується мобілізація Фото: У РФ продовжується мобілізація під виглядом формування добровольчих батальйонів (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Міноборони РФ продовжує приховану мобілізацію під виглядом формування добровольчих підрозділів, не зважаючи на заяву Володимира Путіна про закінчення призову резервістів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що російські чиновники в республіці Карелія та Кабардино-Балкарській республіці все ще виписують повістки про мобілізацію.

"Військові центри отримали наказ продовжити набір добровольців на контрактну службу. Добровольцями можуть бути як чоловіки зі знятою судимістю, так і чоловіки будь-якого віку та стану здоров'я, незважаючи на офіційний статус інваліда", - мовиться у звіті ISW.

Фахівці припускають, що воєнкоми продовжуватимуть таємну мобілізаційну роботу, паралельно формуючи добровольчі підрозділи.

Мобілізовані сплять на вулиці та голодують

Російські військові продовжували стикатися з проблемами розміщення новомобілізованих. Призвані не проходять ніяких навчань, а натомість хворюють, голодують і сплять на вулицях. Також частими є випадки хуліганства серед них.

ійськова поліція РФ звернулася до МВС Росії за допомогою у наведенні порядку після того, як понад 350 п’яних і безладно мобілізованих прибули на вокзал у Бєлгородській області", - розповідають в Інституті вивчення війни.

Окрім цього, додають аналітики, Росія продовжує стикатися з соціальною реакцією через проведення часткової мобілізації.

"Мобілізовані продовжили протести в Ульяновську через відсутність обіцяних виплат. Соціальна реакція лише посилюватиметься, оскільки російські чиновники, швидше за все, не виконають обіцянок, даних громадськості під час часткової мобілізації", - підсумували в ISW.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін зазначив, що призов у рамках часткової мобілізації в завершено. Проте, диктатор не підписав офіційного указу.

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