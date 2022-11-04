Аналітики ISW заявили, що попри заяву Путіна у РФ продовжується мобілізація
Міноборони РФ продовжує приховану мобілізацію під виглядом формування добровольчих підрозділів, не зважаючи на заяву Володимира Путіна про закінчення призову резервістів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначають, що російські чиновники в республіці Карелія та Кабардино-Балкарській республіці все ще виписують повістки про мобілізацію.
"Військові центри отримали наказ продовжити набір добровольців на контрактну службу. Добровольцями можуть бути як чоловіки зі знятою судимістю, так і чоловіки будь-якого віку та стану здоров'я, незважаючи на офіційний статус інваліда", - мовиться у звіті ISW.
Фахівці припускають, що воєнкоми продовжуватимуть таємну мобілізаційну роботу, паралельно формуючи добровольчі підрозділи.
Мобілізовані сплять на вулиці та голодують
Російські військові продовжували стикатися з проблемами розміщення новомобілізованих. Призвані не проходять ніяких навчань, а натомість хворюють, голодують і сплять на вулицях. Також частими є випадки хуліганства серед них.
"Військова поліція РФ звернулася до МВС Росії за допомогою у наведенні порядку після того, як понад 350 п’яних і безладно мобілізованих прибули на вокзал у Бєлгородській області", - розповідають в Інституті вивчення війни.
Окрім цього, додають аналітики, Росія продовжує стикатися з соціальною реакцією через проведення часткової мобілізації.
"Мобілізовані продовжили протести в Ульяновську через відсутність обіцяних виплат. Соціальна реакція лише посилюватиметься, оскільки російські чиновники, швидше за все, не виконають обіцянок, даних громадськості під час часткової мобілізації", - підсумували в ISW.
Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін зазначив, що призов у рамках часткової мобілізації в завершено. Проте, диктатор не підписав офіційного указу.
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