Молодь у війську зможе поєднати службу з навчанням: деталі нового законопроекту

Верховна Рада підтримала законопроєкт, який розширює освітні права молоді віком 18-24 років, що служить у Силах оборони. Відтепер військовослужбовці зможуть навчатися у вишах без відриву від служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Дениса Шмигаля.