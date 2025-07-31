Молодь у війську зможе поєднати службу з навчанням: деталі нового законопроекту
Верховна Рада підтримала законопроєкт, який розширює освітні права молоді віком 18-24 років, що служить у Силах оборони. Відтепер військовослужбовці зможуть навчатися у вишах без відриву від служби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Дениса Шмигаля.
"Верховна Рада підтримала законопроєкт, ініційований Міноборони, що посилює право на освіту для молодих осіб, які долучилися до лав Сил оборони за контрактом або за призовом під час мобілізації", - зауважив Шмигаль.
За його словами, даний законопроєкт передбачає:
- право навчатися у закладах вищої освіти без відриву від служби,
- гарантує збереження місця навчання та стипендії на період служби,
- право на відпустку у звʼязку з навчанням у закладі вищої освіти.
Як пояснив міністр, це дозволить громадянам 18-24 років не лише долучитися до захисту Батьківщини, але й одночасно здобувати компетенції та навички для подальшої реалізації в майбутньому.
"Контракт 18-24" в Україні
Нагадаємо, у лютому цього року президент України Володимир Зеленський оголосив про розробку Міноборони спеціального контракту для громадян віком від 18 до 24 років.
Глава держави акцентував тоді, що така ініціатива не є мобілізацією, проте являє собою добровільну контрактна пропозиція.
Раніше РБК-Україна писало, як подати заяву на участь у програмі "Контракт 18-24", які документи потрібні для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) та які етапи необхідно пройти для укладення контракту зі ЗСУ.
Вчора стало відомо, що Україна запускає окремий напрямок військового контракту для операторів дронів у межах програми "Контракт 18–24".
Новий формат передбачає чіткі терміни, спеціальну підготовку, мільйонну виплату.