Молодежь в армии сможет совместить службу с учебой: детали нового законопроекта

Верховная Рада поддержала законопроект, который расширяет образовательные права молодежи в возрасте 18-24 лет, служащей в Силах обороны. Отныне военнослужащие смогут учиться в вузах без отрыва от службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.