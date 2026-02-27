UA

Молодь в Україні може отримати по 80 тисяч гривень: які умови премії ВР

Фото: Молодь України може отримати премію (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Верховна Рада відкрила прийом заявок на грошову премію для молодих українців, які роблять внесок у захист і розбудову держави. Подати документи можна до 1 вересня.

Кого Рада нагородить молодь грошовою премією

Комітет Верховної Ради з питань молоді і спорту оголосив конкурс на здобуття Премії імені Пилипа Орлика. Щороку її отримують 30 переможців.

Скільки грошей можна отримати

Розмір премії - 25 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на 1 січня року присудження.

З 1 січня 2026 року прожитковий мінімум становить 3 209 грн. Тобто сума премії - 80 225 грн.

Хто може претендувати

Отримати нагороду може молода людина, яка досягла результатів у таких напрямках:

  • захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;
  • участь у процесах державотворення;
  • розвиток парламентаризму та місцевого самоврядування.

Премію присуджують один раз. Якщо кандидат не переміг - його можна висунути повторно наступного року.

Хто подає документи

Самостійно подати заявку не можна. Претендента має висунути одна з таких організацій:

  • центральний орган виконавчої влади;
  • обласна або міська рада;
  • молодіжне чи дитяче громадське об'єднання.

Які документи потрібні

До подання додають:

  • рішення організації, яка висуває кандидата;
  • відомості про досягнення претендента;
  • копію паспорта;
  • згоду на обробку персональних даних;
  • лист-клопотання з переліком досягнень (за наявності).

Дедлайн і результати

Документи приймають до 1 вересня року присудження. У воєнний час термін можуть продовжити до 15 вересня.

Список переможців формують до 15 жовтня, а премію присуджують до 1 грудня. Переможці отримують диплом і грошову виплату.

Раніше РБК-Україна повідомляло, хто в Україні може служити інструктором й отримувати до 51 тисячі гривень. Стартує новий проєкт "На досвіді" для військових і ветеранів.

