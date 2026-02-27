Молодь в Україні може отримати по 80 тисяч гривень: які умови премії ВР

Верховна Рада відкрила прийом заявок на грошову премію для молодих українців, які роблять внесок у захист і розбудову держави. Подати документи можна до 1 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради.
Комітет Верховної Ради з питань молоді і спорту оголосив конкурс на здобуття Премії імені Пилипа Орлика. Щороку її отримують 30 переможців.
Розмір премії - 25 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на 1 січня року присудження.
З 1 січня 2026 року прожитковий мінімум становить 3 209 грн. Тобто сума премії - 80 225 грн.
Отримати нагороду може молода людина, яка досягла результатів у таких напрямках:
Премію присуджують один раз. Якщо кандидат не переміг - його можна висунути повторно наступного року.
Самостійно подати заявку не можна. Претендента має висунути одна з таких організацій:
До подання додають:
Документи приймають до 1 вересня року присудження. У воєнний час термін можуть продовжити до 15 вересня.
Список переможців формують до 15 жовтня, а премію присуджують до 1 грудня. Переможці отримують диплом і грошову виплату.
