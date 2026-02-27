Диплом - не гарантія успіху. Демограф закликала змінити ставлення до робітничих професій

Вища освіта в Україні досі сприймається як обов’язкова умова "вдалого життя". Але насправді диплом не гарантує ані високих доходів, ані суспільної поваги.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України ім. М.В. Птухи Елла Лібанова .

Молодь не йде в дитсадки і школи - і це не нова проблема

Коментуючи ситуацію, коли в дитсадках і школах переважають працівники віком 55+, Лібанова наголосила, що така тенденція існує не перший десяток років. За її словами, ще тоді, коли її син відвідував дитячий садок, скаржилися, що молодь не хоче працювати вихователями.

"Це не якась катастрофа, це просто така ситуація", - зазначила вона.

Молоді люди, за словами демографа, прагнуть:

заробляти більше,

розвиватися у творчих або престижних сферах,

будувати кар’єру з вищими доходами.

Водночас питання не лише у віці працівників, а й у рівні зарплат і поваги до професії.

Проблема - у ставленні до роботи

Лібанова переконана, що в Україні не сформована повага до кожної праці. У західних країнах, зокрема у США чи Норвегії, кваліфікована робота має суспільну повагу незалежно від статусу.

"Робота медичної сестри - це кваліфіковано, поважно. А в нас як ставляться до медичної сестри? "Ну, в тебе нічого не вийшло, то ти там і працюєш", - зауважила вона.

За словами експертки, це не питання вікової дискримінації, а так званої "сегрегації" видів діяльності.

Поки вчитель чи вихователь сприйматиметься як "менш успішний", молодь не вбачатиме сенсу обирати ці професії.

В Україні переоцінене значення вищої освіти, - доктор економічних наук Елла Лібанова (інфографіка РБК-Україна)

Диплом як культ

Окремо демограф звернула увагу на перебільшену вагу вищої освіти в українському суспільстві. За її словами, стереотип "є диплом - життя вдалося" часто передається навіть не від батьків, а від старшого покоління.

Водночас робітничі професії сьогодні нерідко забезпечують вищий дохід, ніж деякі "офісні" спеціальності.

"Все, що ти мав зробити для дитини, ти зробив: дав їй вищу освіту. Це розуміння треба ламати", - наголосила Лібанова.

Чому в Європі робітничі професії престижні

Експертка навела приклад Німеччини, де робітничі спеціальності мають високий статус. Вона запропонувала звернути увагу навіть на дрібні деталі: як виглядає водій автобуса, як він одягнений і як поводиться.

"І порівняйте з нашими маршрутками. Одне з іншим пов'язане", - зазначила Лібанова.