Молодежь в Украине может получить по 80 тысяч гривен: какие условия

Кого Рада наградит молодежь денежной премией

Комитет Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта объявил конкурс на соискание Премии имени Пилипа Орлика. Ежегодно ее получают 30 победителей.

Сколько денег можно получить

Размер премии - 25 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на 1 января года присуждения.

С 1 января 2026 года прожиточный минимум составляет 3 209 грн. То есть сумма премии - 80 225 грн.

Кто может претендовать

Получить награду может молодой человек, который достиг результатов в таких направлениях:

защита независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины;

участие в процессах создания государства;

развитие парламентаризма и местного самоуправления.

Премию присуждают один раз. Если кандидат не победил - его можно выдвинуть повторно в следующем году.

Кто подает документы

Самостоятельно подать заявку нельзя. Претендента должна выдвинуть одна из следующих организаций:

центральный орган исполнительной власти;

областной или городской совет;

молодежное или детское общественное объединение.

Какие документы нужны

К представлению прилагают:

решение организации, которая выдвигает кандидата;

сведения о достижениях претендента;

копию паспорта;

согласие на обработку персональных данных;

письмо-ходатайство с перечнем достижений (при наличии).

Дедлайн и результаты

Документы принимают до 1 сентября года присуждения. В военное время срок могут продлить до 15 сентября.

Список победителей формируют до 15 октября, а премию присуждают до 1 декабря. Победители получают диплом и денежную выплату.