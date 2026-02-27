RU

Молодежь в Украине может получить по 80 тысяч гривен: какие условия

Фото: Молодежь Украины может получить премию (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Верховная Рада открыла прием заявок на денежную премию для молодых украинцев, которые делают вклад в защиту и развитие государства. Подать документы можно до 1 сентября.

Кого Рада наградит молодежь денежной премией

Комитет Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта объявил конкурс на соискание Премии имени Пилипа Орлика. Ежегодно ее получают 30 победителей.

Сколько денег можно получить

Размер премии - 25 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на 1 января года присуждения.

С 1 января 2026 года прожиточный минимум составляет 3 209 грн. То есть сумма премии - 80 225 грн.

Кто может претендовать

Получить награду может молодой человек, который достиг результатов в таких направлениях:

  • защита независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины;
  • участие в процессах создания государства;
  • развитие парламентаризма и местного самоуправления.

Премию присуждают один раз. Если кандидат не победил - его можно выдвинуть повторно в следующем году.

Кто подает документы

Самостоятельно подать заявку нельзя. Претендента должна выдвинуть одна из следующих организаций:

  • центральный орган исполнительной власти;
  • областной или городской совет;
  • молодежное или детское общественное объединение.

Какие документы нужны

К представлению прилагают:

  • решение организации, которая выдвигает кандидата;
  • сведения о достижениях претендента;
  • копию паспорта;
  • согласие на обработку персональных данных;
  • письмо-ходатайство с перечнем достижений (при наличии).

Дедлайн и результаты

Документы принимают до 1 сентября года присуждения. В военное время срок могут продлить до 15 сентября.

Список победителей формируют до 15 октября, а премию присуждают до 1 декабря. Победители получают диплом и денежную выплату.

 

