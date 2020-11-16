ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Молочном лимане выявили массовую гибель рыбы

Автор: РБК-Украина

Во время рейда работники Азовского рыбоохранного патруля в Молочном лимане, вблизи поселка Кирилловка Запорожской области, зафиксировали массовую гибель водных биоресурсов. В частности, на одном квадратном метре обнаружено до 500 экземпляров погибшей азовской хамсы.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает Госрыбагентство Украины.

"При обследовании 64 метров участка водоема и его прибрежной защитной полосы на одном квадратном метре обнаружено от 300 до 500 экземпляров погибшей азовской хамсы", - говорится в сообщении.

Об происшествии были проинформированы работники Приазовского национального природного парка и Кирилловского поселкового совета.

Напомним, в России в Камчатском крае с начала сентября стали фиксировать множественные отравления после контакта с океаном.

Некоторые жаловались на ожог слизистой даже просто после прогулки по побережью. При этом местные власти заявляли, что информация в сети об утечке ядовитых отходов в океан на Камчатке - ложная.

Кроме того, на западном побережье Тасмании около 380 длинноперых китов-лоцманов погибли в результате одного из крупнейших выбросов на мель.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины рыбаЗапорожская областьгибель