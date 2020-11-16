В Молочном лимане выявили массовую гибель рыбы

Во время рейда работники Азовского рыбоохранного патруля в Молочном лимане, вблизи поселка Кирилловка Запорожской области, зафиксировали массовую гибель водных биоресурсов. В частности, на одном квадратном метре обнаружено до 500 экземпляров погибшей азовской хамсы.

Об этом сообщает Госрыбагентство Украины.

"При обследовании 64 метров участка водоема и его прибрежной защитной полосы на одном квадратном метре обнаружено от 300 до 500 экземпляров погибшей азовской хамсы", - говорится в сообщении.

Об происшествии были проинформированы работники Приазовского национального природного парка и Кирилловского поселкового совета.

Напомним, в России в Камчатском крае с начала сентября стали фиксировать множественные отравления после контакта с океаном.

Некоторые жаловались на ожог слизистой даже просто после прогулки по побережью. При этом местные власти заявляли, что информация в сети об утечке ядовитых отходов в океан на Камчатке - ложная.

Кроме того, на западном побережье Тасмании около 380 длинноперых китов-лоцманов погибли в результате одного из крупнейших выбросов на мель.