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У Молочному лимані виявили масову загибель риби

Автор: РБК-Україна

Під час рейду працівники Азовського рибоохоронного патруля в Молочному лимані, поблизу селища Кирилівка Запорізької області, зафіксували масову загибель водних біоресурсів. Зокрема, на одному квадратному метрі виявлено до 500 екземплярів загиблої азовської хамси.

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Про це повідомляє Держрибагентство України.

"При обстеженні 64 метрів ділянки водойми і його прибережної захисної смуги на одному квадратному метрі виявлено від 300 до 500 екземплярів загиблої азовської хамси", - йдеться в повідомленні.

Про подію були поінформовані працівники Приазовського національного природного парку та Кирилівської селищної ради.

Нагадаємо, в Росії в Камчатському краї з початку вересня стали фіксувати численні отруєння після контакту з океаном.

Деякі скаржилися на опік слизової навіть просто після прогулянки по узбережжю. При цьому місцева влада заявляла, що інформація в мережі про витік отруйних відходів в океан на Камчатці - помилкова.

Крім того, на західному узбережжі Тасманії близько 380 довгоперих китів-лоцманів загинули в результаті одного з найбільших викидів на мілину.

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