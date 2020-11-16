У Молочному лимані виявили масову загибель риби

Під час рейду працівники Азовського рибоохоронного патруля в Молочному лимані, поблизу селища Кирилівка Запорізької області, зафіксували масову загибель водних біоресурсів. Зокрема, на одному квадратному метрі виявлено до 500 екземплярів загиблої азовської хамси.

Про це повідомляє Держрибагентство України.

"При обстеженні 64 метрів ділянки водойми і його прибережної захисної смуги на одному квадратному метрі виявлено від 300 до 500 екземплярів загиблої азовської хамси", - йдеться в повідомленні.

Про подію були поінформовані працівники Приазовського національного природного парку та Кирилівської селищної ради.

Нагадаємо, в Росії в Камчатському краї з початку вересня стали фіксувати численні отруєння після контакту з океаном.

Деякі скаржилися на опік слизової навіть просто після прогулянки по узбережжю. При цьому місцева влада заявляла, що інформація в мережі про витік отруйних відходів в океан на Камчатці - помилкова.

Крім того, на західному узбережжі Тасманії близько 380 довгоперих китів-лоцманів загинули в результаті одного з найбільших викидів на мілину.