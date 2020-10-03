Власти РФ пытаются скрыть жуткую экологическую катастрофу: тысячи пострадавших (видео)

Океан на Камчатке стал опасен для людей (коллаж: РБК-Украина)

Местные власти заявляют, что выброс морских животных связан со штормом, а не с загрязнением океана

В России в Камчатском крае с начала сентября стали фиксировать множественные отравления, после контакта с океаном. Некоторые жаловались на ожог слизистой даже просто после прогулки по побережью. При этом местные власти заявляют, что информация в сети об утечке ядовитых отходов в океан на Камчатке – ложная. Что говорят пострадавшие, как выглядят пляжи на Камчатке, усеянные мертвыми морскими жителями, и что говорит администрация края – читайте ниже.

Как сообщает канал Mash в Telegram, Антон Морозов, основатель 1-й школы серфинга в России, рассказал, как обстоят дела в Камчатском крае. Океан окрасился в странный цвет, от воды появился едкий запах, и Морозов — один из тех, кто отравился водой.

"Человек 30 уже в целом пострадало. Дети тоже. Завтра утром должны сказать новый результат. Говорят, это нефтепродукты", - рассказывает пострадавший.

Некоторые получили ожог слизистой, просто прогуливаясь по пляжу, среди них есть дети от 10 до 15 лет. По поручению губернатора специалисты снова взяли пробу воды, завтра утром озвучат результаты.

Океан на Камчатке стал опасен для людей

При этом временно исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков заявил, что никаких свидетельств об экологической катастрофе нет. Все фото и видео в соцсетях якобы связаны с последствиями шторма, который прошел в конце сентября.

"Мы не зафиксировали гибели никаких животных — ничего, о чем говорят в сетях. А выброс морских ежей, морских звезд связан со штормом, который прошел 29 сентября".

Фото Камчатки с высоты птичьего полета (фото: twitter.com/DeathFuckSoul)

И пока весь интернет завален фото и видео того, как в Тихий океан вытекли ядовитые отходы, некоторые чиновники продолжают утверждать обратное. Кумарьков также добавил, что загрязнение не сильно превышает норму.

Сейчас российские правоохранители проводят проверку.

Напомним, что ранее озеро, которое поило весь Севастополь, превратилось в "лужицу".

Также мы писали, что в Крыму исчезло одно из самых красивых озер.