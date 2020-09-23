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У берегов Австралии зафиксировали массовую гибель китов

Тасмания , Среда 23 сентября 2020 22:31
У берегов Австралии зафиксировали массовую гибель китов
Фото: киты в Тасмании (CNN.com)
Автор: Максим Зайченко

На западном побережье Тасмании (Австралия) около 380 длинноперых китов-лоцманов погибли в результате одного из крупнейших выбросов на мель. Спасателям удалось спасти 50 китов.

Об этом пишет BBC.

При этом на побережье остаются еще живые киты. Местные власти заявили, что спасательные работы будут продолжаться "до тех пор, пока есть живые животные".

"Пока они еще живы и находятся в воде, у них все еще есть надежда, но со временем они становятся все более усталыми", - сообщил Ник Дека, региональный менеджер службы парков и дикой природы Тасмании.

Он также добавил, что спасатели сосредоточатся на удалении сотен трупов китов, разбросанных вдоль побережья. План очистки берегов от трупов все еще разрабатывается.

До конца не понятно, почему киты оказались на мели. Этот вид, как известно, склонен к выбросу на берег. По словам ученых, киты заманиваются рыбой на берег и теряют ориентацию.

Кроме того, киты-лоцманы известны тем, что путешествуют группами. Исследователи предполагают, что один ведущий индивид мог по ошибке направить всю группу к берегу.

Также РБК-Украина писало, что мощные прибои в прибрежном районе австралийского штата Новый Южный Уэльс привели к эрозии берега. Часть элитных домов в курортном городке Уамберал была разрушена, жителей эвакуировали.

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