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Утечка нефтепродуктов привела к экологической катастрофе на Камчатке

Суббота 03 октября 2020 13:49
Утечка нефтепродуктов привела к экологической катастрофе на Камчатке
Фото: Халактырский пляж (photokamchatka.ru)
Автор: Александр Белоус

Экологическая катастрофа, вызванная загрязнением нефтепродуктами, разрастается в Камчатском крае Российской Федерации. Превышение нефтепродуктов и фенолов выявили еще на трех участках Авачинского залива.

Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Камчатского края.

"Мы обратились в управление гидрометслужбы по Камчатскому краю, чтобы они провели отбор проб в бухтах Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья. Там были зафиксированы факты гибели морских животных. Предварительно уже можно говорить, что там есть превышения по нефтепродуктам, фенолам и амонийной группе", - заявил врио министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков.

По его словам, в прибрежных морских водах в районе Халактырского пляжа предельно допустимая норма фенолов превышена в 2,5 раза, по нефтепродуктам - в 3,6 раза.

В конце сентября серферы Камчатки рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Местные жители публиковали в соцсетях сообщения о выброшенных на берег мертвых морских животных. Власти призвали жителей воздержаться от посещения Халактырского пляжа.

Как сообщало РБК-УКраина, в мае у восточного побережья Камчатки произошло мощное землетрясение. Сами же толчки сейсмологи зафиксировали в Тихом океане магнитудой 4,6.

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