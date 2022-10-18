У Молдові не виключили мобілізацію та назвали умову

Молдова може оголосити мобілізацію у разі наближення військових дій в Україні до кордонів країни або збільшення потоку мігрантів з нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Unimedia .

Міністр оборони Анатолій Носатий підкреслив, що наразі мова про мобілізацію не йде.

"Щоб перейти до такого сценарію, мають бути якісь радикальні зміни насамперед на фронті в Україні. А це означає, що військові дії будуть дуже близькими до кордонів Республіки Молдова, будуть якісь зміни, пов'язані з міграцією з України. Тоді зрозуміло, що і нам доведеться вживати заходів", - відповів він на питання, в якій ситуації Молдова буде змушена оголосити мобілізацію.

Носатий також додав, що останнім часом було проведено кілька занять із підготовки резервістів. Він зазначив, що Молдова має потенціал резервістів для реагування на різні сценарії, залежно від необхідності.

Нагадаємо, 10 жовтня три російські ракети, випущені Україною, пролетіли над Молдовою.

Пізніше прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця звинуватила РФ у порушенні суверенітету. Країна також планує придбати системи ППО.

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