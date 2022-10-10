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Частина випущених по Україні російських ракет летіла через Молдову

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Кишинів, Понеділок 10 жовтня 2022 13:11
Частина випущених по Україні російських ракет летіла через Молдову Ілюстративне фото: частина випущених по Україні російських ракет летіла через Молдову (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Три ракети, які російські війська випустили по Україні, були зафіксовані в повітряному просторі Молдови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Молдови Ніку Попеску у Twitter.

"Три крилаті ракети, запущені сьогодні вранці по Україні з російських кораблів у Чорному морі, перетнули повітряний простір Молдови. Я доручив викликати для пояснень посла Росії", - написав міністр.

При цьому, за інформацією Міноборони Молдови, ракети у повітряному просторі зафіксували спеціальні моніторингові системи.

В оборонному відомстві зазначили, що ракети становили небезпеку для інфраструктури Молдови і, зокрема, для цивільних літаків, які перебували у повітряному просторі країни.

"Міноборони у взаємодії з відповідальними структурами країни уважно стежить за ситуацією в регіоні і рішуче засуджує атаки російської армії по містах України, які спричинили людські жертви", - підкреслили в Міноборони.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 10 жовтня російські війська завдали масованого ракетного удару по території України.

Більш детально про подію можете дізнатисяу матеріалі РБК-Україна.

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