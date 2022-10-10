ua ru
Пн, 10 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Запуск ракет над Молдовою: прем'єр звинуватила Росію у порушенні суверенітету

Новость на русском →
Кишинів, Понеділок 10 жовтня 2022 18:55
Запуск ракет над Молдовою: прем'єр звинуватила Росію у порушенні суверенітету Ілюстративне фото: у Молдові звинуватили Росію у порушенні суверенітету через запуск ракет над її територією (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Запуск Росією крилатих ракет над Молдовою є порушенням суверенітету країни та суперечить міжнародному праву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Молдови Наталію Гаврилицю у Facebook.

"Неприпустимо, що три російські ракети, націлені на Україну, пролетіли над Молдовою, створивши загрозу цивільній авіації, а отже, і людським життям на території нашої країни. Це порушення суверенітету нашої держави, яке серйозно суперечить міжнародному праву", - підкреслила прем'єр.

Вона також засудила ракетний удар по українській території та назвала такі дії з боку РФ актами варварства та звірством.

При цьому Гаврилиця зазначила, що влада країни продовжує стежити за ситуацією на кордоні та в повітряному просторі для того, щоб уникнути ризиків для громадян Молдови.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що три російські ракети, які були випущені Україною, пролетіли над Молдовою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Молдова ракетный удар
NEWS
Відключення світла, руйнування та жертви: яка ситуація в Україні після обстрілу
Відключення світла, руйнування та жертви: яка ситуація в Україні після обстрілу
DAILY
Азійський козир. Чи можуть Китай та Індія натиснути на РФ і чому вони зволікають
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Азійський козир. Чи можуть Китай та Індія натиснути на РФ і чому вони зволікають