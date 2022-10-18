В Молдове не исключили мобилизацию и назвали условие

Молдова может объявить мобилизацию в случае приближения военных действий в Украине к границам страны или же увеличения потока мигрантов из нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Unimedia .

Министр обороны Анатолие Носатый подчеркнул, что на данный момент речи о мобилизации нет.

"Чтобы перейти к такому сценарию, должны быть какие-то радикальные изменения прежде всего на фронте в Украине. А это значит, что военные действия будут очень близко к границам Республики Молдова, будут какие-то изменения, связанные с миграцией из Украины. Тогда понятно, что и нам придется принимать меры", - ответил он на вопрос, в какой ситуации Молдова будет вынуждена объявить мобилизацию.

Носатый также добавил, что в последнее время было проведено несколько занятий по подготовке резервистов. Он отметил, что у Молдовы есть потенциал резервистов для реагирования на разные сценарии, в зависимости от необходимости.

Напомним, 10 октября три российские ракеты, выпущенные по Украине, пролетели над Молдовой.

Позже премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица обвинила РФ в нарушении суверенитета. Страна также планирует приобрести системы ППО.

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